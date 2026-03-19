Які зміни в механіці CS2?

Компанія Valve вирішила докорінно переглянути підхід до використання боєприпасів у Counter-Strike 2. Головним нововведенням стала повністю перероблена система перезаряджання, яка тепер несе набагато вищі ризики для кожного гравця, йдеться в офіційному оголошенні Valve від 19 березня.

Якщо раніше після заміни магазину невикористані патрони автоматично поверталися до загального запасу, то тепер ситуація змінилася на користь реалізму та тактичної глибини. Відтепер при перезаряджанні гравець просто викидає старий магазин разом з усіма кулями, що в ньому лишилися. Замість того, щоб просто додати кілька патронів до поточної кількості, персонаж завжди бере новий повний магазин зі своїх резервів.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

На думку розробників, це рішення зробить вибір моменту для перезаряджання значно вагомішим і складнішим. У Valve вважають, що раніше цей процес не мав серйозних наслідків: можна було безпечно оновити боєзапас навіть після одного випущеного патрона, що ніяк не впливало на подальший хід раунду.

Тепер так зване панічне перезаряджання буде суворо каратися швидким вичерпанням усіх доступних боєприпасів. Гравцям доведеться вчитися стежити за своїм резервним запасом значно прискіпливіше, ніж вони звикли це робити.

Нова система безпосередньо вплинула на баланс усього арсеналу. Більшість видів зброї тепер має обмежений запас боєприпасів, якого вистачає приблизно на три повні додаткові магазини.

Наприклад, такі популярні гвинтівки, як M4A1-S та AK-47, отримали саме таку кількість резерву.

Для моделі M4A4 передбачили чотири додаткові магазини.

Найсуворіші обмеження торкнулися снайперської гвинтівки AWP, яка тепер має лише два додаткові магазини, що фактично обмежує гравця всього 15 пострілами на весь раунд.

Аналітик Thour підрахував, що оновлення по-різному вплинуло на характеристики різних одиниць озброєння:

Серед тих, хто отримав певне підсилення у вигляді додаткових куль, опинилися Galil AR, M4A4, PS50, CZ75-A, FAMAS, PP-Bizon та R8.

Водночас значна кількість зброї була суттєво послаблена через зменшення боєзапасу: це торкнулося SSG-08, Dual Berettas, Five-SeveN, Glock-18, MP9, G3SG1, SCAR-20, Tec-9, MP5-SD, UMP-45, AWP, M4A1-S, MAG-7, Desert Eagle та MAC-10.

Без змін залишилися характеристики 12 одиниць, серед яких AK-47, AUG, P2000, M249, USP-S, SG 553, XM1014, Zeus x27, Sawed-Off, Negev, Nova та P90.

Такі нововведення додають грі нового рівня стратегічної глибини. Стрільба крізь дим або стіни тепер стає набагато ризикованішою справою, адже ресурси можуть закінчитися занадто швидко. Ба більше, відстеження моментів перезаряджання супротивника стане критично важливим елементом для здобуття перемоги.

Інші зміни

Окрім збройових правок, оновлення принесло корисні інструменти для навчання. Тепер під час змагальних матчів гравцям доступні путівники картами, які можна використовувати протягом перших п'яти раундів кожної половини гри, пише HLTV. Хоча вони дещо обмежені порівняно з тими, що доступні в офлайн-режимі, їх цілком достатньо, щоб швидко згадати тактичні прийоми або правильне розкидання димових гранат. Активувати їх можна безпосередньо в меню паузи, обравши офіційні гайди або підписавшись на спеціалізовані варіанти в майстерні Steam.

Також Valve спростила процес гри з друзями в кастомних режимах, зазначає GosuGamers. Тепер до товариша можна приєднатися безпосередньо через список друзів, якщо це дозволяють налаштування сервера. Для тих, хто хоче створити власну ігрову сесію, достатньо зайти у вкладку карт майстерні в основному меню, увімкнути опцію "Відкрита група" та запустити обрану локацію на своєму комп'ютері.