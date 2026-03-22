Нереальный момент киберспортивного мастерства могли наблюдать зрители поединка FURIA – Aurora на BLAST Open, сообщает 24 Канал.

Лучший хайлайт CS 2 в 2026 году?

Судьба свела два коллектива в полуфинале верхней сетки группы A, где Aurora торжествовала со счетом 2:0 по картам.

Первая карта противостояния, которой была Dust 2, получилась на удивление напряженной и закончилась только в овертаймах, где бразильцы уступили 14:16.

Другая ситуация сложилась на Inferno, где по FURIA как будто проехались катком. Однако, несмотря на поражение 6:13, один из киберспортсменов организации выдал хайлайт, который уже называют одним из лучших пистолетных раундов в истории Counter-Strike 2.

Речь о том как Кайке "kscerato" Серато эффектно остановил атаку соперников на точке B, потратив всего 4 патрона из пистолета USP.

Всего за сутки этот момент из трансляции, который опубликовали на официальной странице BLAST Premier в X набрал почти 2 миллиона просмотров.

В то же время реакция зрителей, комментаторов и самих киберспортсменов является красноречивой – такое мастерство показывает почему FURIA продолжает бороться за вершину рейтингов HLTV, где сейчас находится на 2 месте.

