Яким буде формат DreamLeague Season 28?
DreamLeague Season 28 відбудеться з 16 лютого по 1 березня 2025 року в онлайн-форматі. У турнірі беруть участь 16 колективів, які розіграють 1 мільйон доларів призових. Із цієї суми 750 тисяч доларів передбачені як призові для гравців, а ще 250 тисяч доларів – як клубна винагорода. Крім того, команди отримають 23 090 EPT очок, зазначає Liquipedia.
Дивіться також Valve розкрила перші деталі The International 2026
Турнірна структура складається з трьох стадій, і перші дві – це групові етапи.
Group Stage 1 (16 – 20 лютого):
- Дві групи по вісім команд.
- Система single round-robin – кожна команда грає з кожною один матч.
- Усі серії складаються з двох карт.
- Чотири найкращі команди з кожної групи проходять далі.
- Інші учасники вибувають.
Group Stage 2 (21 – 27 лютого):
- Вісім команд формують одну спільну групу.
- Матчі проходять у форматі best of 3.
- Дві найкращі команди потрапляють у верхню сітку плей-оф.
- Команди, що посіли третє і четверте місця, стартують у нижній сітці.
- Решта вибувають із турніру.
До складу учасників увійшли, зокрема, Natus Vincere та Team Liquid, які отримали слот на турнірі. Також кваліфікацію пройшли Team Falcons і BetBoom Team.
Суперники NAVI
Організатори вже оприлюднили склад груп. NAVI зазначають, що потрапили до групи B, де змагатимуться з такими колективами:
- Execration.
- GamerLegion.
- MOUZ.
- Team Falcons.
- Team Spirit.
- Tundra Esports.
- Xtreme Gaming.
У першій груповій стадії всі команди проведуть матчі у форматі best of 2, що традиційно підвищує ймовірність нічиїх і ускладнює боротьбу за топ-4.
Плей-оф і сітка
Фінальна частина турніру запланована на 28 лютого – 1 березня. Плей-оф проходитиме за системою double-elimination.
- Усі матчі – best of 3.
- Гранд-фінал – best of 5.
Така модель залишає командам право на одну помилку та дає більше простору для камбеків.
Розклад першого ігрового дня
Організатори вже представили перші матчі турніру на 16 лютого:
- paiN Gaming vs PARIVISION.
- Team Spirit vs Xtreme Gaming.
- BetBoom Team vs TBD.
- Tundra Esports vs MOUZ.
Перший день одразу зводить між собою фаворитів і потенційних претендентів на вихід до другої групової стадії, що може суттєво вплинути на розклад сил у таблиці.
DreamLeague Season 28 обіцяє насичений графік і щільну конкуренцію, адже формат із двома груповими етапами мінімізує фактор випадковості й виводить у плей-оф лише найстабільніші склади.