Яким буде формат DreamLeague Season 28?

DreamLeague Season 28 відбудеться з 16 лютого по 1 березня 2025 року в онлайн-форматі. У турнірі беруть участь 16 колективів, які розіграють 1 мільйон доларів призових. Із цієї суми 750 тисяч доларів передбачені як призові для гравців, а ще 250 тисяч доларів – як клубна винагорода. Крім того, команди отримають 23 090 EPT очок, зазначає Liquipedia.

Турнірна структура складається з трьох стадій, і перші дві – це групові етапи.

Group Stage 1 (16 – 20 лютого):

Дві групи по вісім команд.

Система single round-robin – кожна команда грає з кожною один матч.

Усі серії складаються з двох карт.

Чотири найкращі команди з кожної групи проходять далі.

Інші учасники вибувають.

Group Stage 2 (21 – 27 лютого):

Вісім команд формують одну спільну групу.

Матчі проходять у форматі best of 3.

Дві найкращі команди потрапляють у верхню сітку плей-оф.

Команди, що посіли третє і четверте місця, стартують у нижній сітці.

Решта вибувають із турніру.

До складу учасників увійшли, зокрема, Natus Vincere та Team Liquid, які отримали слот на турнірі. Також кваліфікацію пройшли Team Falcons і BetBoom Team.

Суперники NAVI

Організатори вже оприлюднили склад груп. NAVI зазначають, що потрапили до групи B, де змагатимуться з такими колективами:

Execration.

GamerLegion.

MOUZ.

Team Falcons.

Team Spirit.

Tundra Esports.

Xtreme Gaming.

У першій груповій стадії всі команди проведуть матчі у форматі best of 2, що традиційно підвищує ймовірність нічиїх і ускладнює боротьбу за топ-4.

Плей-оф і сітка

Фінальна частина турніру запланована на 28 лютого – 1 березня. Плей-оф проходитиме за системою double-elimination.

Усі матчі – best of 3.

Гранд-фінал – best of 5.

Така модель залишає командам право на одну помилку та дає більше простору для камбеків.

Розклад першого ігрового дня

Організатори вже представили перші матчі турніру на 16 лютого:

paiN Gaming vs PARIVISION.

Team Spirit vs Xtreme Gaming.

BetBoom Team vs TBD.

Tundra Esports vs MOUZ.

Перший день одразу зводить між собою фаворитів і потенційних претендентів на вихід до другої групової стадії, що може суттєво вплинути на розклад сил у таблиці.

DreamLeague Season 28 обіцяє насичений графік і щільну конкуренцію, адже формат із двома груповими етапами мінімізує фактор випадковості й виводить у плей-оф лише найстабільніші склади.