Де проведуть The International 2026?

Фінальна частина The International 2026 відбудеться на арені Oriental Sports Center у Шанхаї. Саме тут із 20 серпня до 23 серпня 2026 року визначиться володар Aegis of Champions, пише Valve у своєму блозі.

Дивіться також Відомий кіберспортсмен розкрив величезні зарплати гравців Dota 2 у найкращих організаціях світу

Загалом у турнірі виступлять 16 команд. Частина колективів отримає прямі запрошення від Valve, інші ж виборюватимуть місце через систему кваліфікацій.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Відбірковий цикл стартує у червні:

Відкриті кваліфікації: 9 – 12 червня 2026 року.

Регіональні кваліфікації: 15 – 28 червня 2026 року.

Основна частина чемпіонату поділена на два етапи. 13 – 16 серпня відбудеться групова стадія у форматі Swiss. За її підсумками кількість учасників скоротиться до восьми. Саме ці команди зіграють на головній сцені у Шанхаї, пише Bo3.



The International 2026 / Фото Valve

TI15 стане другим турніром серії, який прийме це місто. Вперше The International відбувся тут у 2019 році на арені Mercedes-Benz Arena. Той чемпіонат запам’ятався не лише масштабом, а й організаційними труднощами – старт групового етапу затримався майже на годину через проблеми із серверами, які частково пов’язували з погодними умовами.

Останній на сьогодні турнір серії пройшов у вересні 2025 року в Гамбурзі. Перемогу тоді здобула команда Team Falcons, яка у напруженому фіналі з рахунком 3:2 переграла Xtreme Gaming. Повернення The International до Шанхаю виглядає символічним на тлі відновлення позицій місцевої сцени, попри те, що регіон останніми роками переживав спад.

Valve поки не розкриває деталей щодо квитків, але обіцяє повідомити їх ближче до початку події. Також невідомий і призовий фонд. Він традиційно формується перед самим турніром.

Очікується, що сезон 2026 року буде насиченим – команди з різних регіонів уже готуються до боротьби за одну з найпрестижніших нагород в історії кіберспорту.