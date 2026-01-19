Скільки заробляють професійні гравці Dota 2?

Питання контрактів і винагород у професійній Dota 2 регулярно обговорюється гравцями та аналітиками. Команди найвищого рівня дедалі частіше впроваджують складні системи мотиваційних виплат, прив'язуючи заробіток гравців до результатів на міжнародних змаганнях, пише 24 Канал з посиланням на Bo3.

За словами Lelis, гравці команд найвищого рівня отримують фіксовані виплати в межах від 12 до 20 тисяч доларів щомісяця. У деяких випадках ця сума може бути й вищою, проте кіберспортсмен зазначив, що не володіє інформацією про конкретні умови контрактів зіркових гравців, таких як Collapse або Yatoro.

Водночас Lelis підкреслив важливість бонусної системи, яка завжди є частиною угод у провідних організаціях. Успішні виступи на змаганнях автоматично активують додаткові виплати, передбачені контрактом.

Як ділять призові фонди?

Окрему увагу кіберспортсмен приділив розподілу призових фондів. Крім регулярної зарплати, учасники команди отримують частину виграних призових, однак вона не ділиться порівну між п'ятьма гравцями. Певна частка коштів спрямовується тренеру, менеджеру та самій організації. Через це кожен гравець фактично отримує приблизно шосту або сьому частину загальної суми.

Lelis також зауважив, що підходи до розподілу призових відрізняються залежно від організації – деякі забирають собі більший відсоток, ніж інші. Така модель формування доходу стала стандартом у професійній Dota 2, особливо з урахуванням зростання призових фондів і комерціалізації кіберспорту в останні роки.

Хто такий Lelis?

Цікаво, що сам Lelis свою зарплату не розкрив. Сьогодні бразильсько-американський гравець не зайнятий в жодній з команд. До жовтня 2025 року він грав за OG. Ми писали про те, що кіберспортивна організація розпустила свій склад з Dota 2 через незадовільні результати. Це рішення стало наслідком тривалого періоду невдач та нестабільності, який не змогло виправити навіть повернення в гру легендарного співзасновника команди N0tail.

На його рахунку також такі організації, як Into The Breach, Nouns Esports, Alliance, Ninjas in Pyjamas, paiN Gaming та інші, пише Liquipedia. За час своєї кар'єри він займав перші місця на численних турнірах, але найбільш вдалим для нього був 2020 рік, коли він переміг на ESL One Los Angeles 2020, ESL One Birmingham 2020, The Great American Rivalry Season 1 Division 1, ESL One Thailand 2020.