Чому навіть повернення N0tail не врятувало команду?

Кіберспортивна організація OG офіційно оголосила, що припиняє співпрацю з поточним складом з Dota 2. Це рішення було ухвалене менш ніж через місяць після затвердження команди, що свідчить про глибоку кризу всередині колективу, пише 24 Канал з посиланням на GosuGamers.

Дивіться також Team Liquid знайшла нових гравців лише через день після звільнення капітана

Гравці Інджі "Shad" Люб з Нідерландів, Ігор "Stojkov" Стойков з Північної Македонії, Михайло "MikSa" Йованович із Сербії та Тамір "daze" Токпанов з Казахстану тепер стали вільними агентами й можуть шукати нові можливості для кар'єри.

Причиною такого радикального кроку стали вкрай незадовільні результати на старті нового змагального сезону. Команда взяла участь у п'яти відбіркових турнірах, але не змогла пройти кваліфікацію на жоден з них. Останньою краплею стала поразка від маловідомих колективів у рамках DreamLeague Division 2 Season 1, що стало найнижчою точкою в сучасній історії клубу.

Після складного початку сезону ми прийняли важке рішення розірвати контракти з поточними гравцями Dota 2. Хочемо подякувати команді за наполегливу працю та ентузіазм під час співпраці з нами і щиро бажаємо їм успіхів у майбутніх проектах – ми будемо вболівати за вас, хлопці,

– йдеться в оголошенні.

Ситуація виглядає ще більш драматичною, якщо згадати, що незадовго до цього OG пережила чергову хвилю кадрових перестановок. Наприклад, команда попрощалася з гравцем Родріго "Lelis" Сантосом лише через два тижні після його приходу. Щоб закрити прогалину в складі, до гри тимчасово повернувся співзасновник і буквально легенда світу Dota 2, засновник OG, Йохан "N0tail" Сундштайн. Для одного з найтитулованіших гравців в історії Dota 2, який двічі здобував Aegis на The International, це була перша офіційна участь у змаганнях з 2023 року.​

Повернення N0tail, який раніше виконував роль тренера, вселило в серця фанатів надію. Його колосальний досвід та авторитет могли б стабілізувати гру команди. Однак навіть камбек найбагатшого кіберспортсмена в історії, чиї призові перевищують 7 мільйонів доларів, не зміг створити дива. Низка поразок продовжилася, що й призвело до неминучого розформування складу.

В оголошенні OG не сказано, чи залишиться Йохан "N0tail" Сундштейн головним тренером команди з Dota 2. Він також не коментував це питання в соціальних мережах, пише eScoreNews.

Колишній гравець команди, українець "kidaro" прокоментував новину

Колишній учасник OG Іван "Kidaro" Бондарєв на особистій сторінці в соцмережі X прокоментував новину про розпуск команди.

Ми OG до самої смерті. Наскільки знаю, я не входжу в нові плани команди/організації на майбутнє, але все одно з радістю буду стежити за розвитком і чекати, що принесе майбутнє. Бережіть себе, насолоджуйтесь відпочинком, було дуже приємно бути частиною клубу, хоч і недовго, вибачте, що не зміг привести його до величі,

– написав Бондарєв.

Нагадаємо, Kidaro був частиною команди на пробній основі з 27 березня до 7 травня 2025 року, але з невідомих причин не затримався надовго.

Що далі?

Керівництво OG запевнило, що це не кінець шляху організації на сцені Dota 2. Вона залишається відданою дисципліні й незабаром пообіцяла анонсувати нову команду, яка представлятиме її на професійній сцені.

Обожнюєте кіберспорт та все, що з ним пов'язано? Тоді саме час підписатись на Favbet. На сайті зібрано усе важливе – прогнози на турніри улюблених команд та результати епічних поєдинків – топові кіберспортивні події чекають на вас!