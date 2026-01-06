Чому чемпіон вирішив продати свій трофей?

Третього січня 2025 року на платформі eBay з'явився незвичайний лот – чемпіонський перстень, який дванадцять років тому він отримав у складі команди Alliance за перемогу на The International 2013. Цей турнір став одним із найбільш пам'ятних в історії Dota 2, адже у фіналі Alliance здолала одну з найсильніших тоді команд сцени, NAVI, з рахунком 3:2 у напруженій п'ятиматчевій серії. Окрім престижних перснів та легендарного Aegis of Champions, переможці забрали додому призовий фонд у розмірі 1,4 мільйона доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Esports Insider.

Дивіться також Dota 2 б'є рекорди популярності: так добре не було вже майже 10 років

Хенрік Анберг поспішив розвіяти чутки про те, що продаж пов'язаний з фінансовими труднощами. У соціальних мережах він пояснив своє рішення простими словами: це просто перстень, хоч і неймовірно крутий.

Тримати руку на пульсі кіберспортивних новин дуже легко. Для цього варто зберегти у закладки betking. Тут можна не лише знайти інформацію про улюблені команди та важливі турніри, а й перевірити власну інтуїцію та оцінити шанси колективів на перемогу.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Гравець зазначив, що попри любов до цього трофею, його грошова вартість перевищує сентиментальну цінність:

Щоб прояснити ситуацію, оскільки я отримав багато запитань з цього приводу. Так, оголошення справжнє, ні, я не продаю його з відчаю. Це просто каблучка, чудова каблучка, я її люблю, але ВВАЖАЮ, що її грошова вартість перевищує її сентиментальну цінність для мене,

– заявив Хенрік Анберг на своїй сторінці в X.

Така відвертість від колишнього професіонала викликала хвилю обговорень у спільноті Dota 2. Кар'єра AdmiralBulldog у професійній Dota 2 завершилась у 2016 році, але його досягнення залишились вписаними в історію дисципліни. Шведський гравець встановив рекорд за кількістю зіграних матчів на герої Nature's Prophet – 235 ігор, з яких 155 завершились перемогою. Це свідчить про його неймовірне вміння та спеціалізацію на цьому персонажі.

На момент написання статті за аукціоном на eBay стежать 109 зацікавлених користувачів, хоча жодної ставки ще не зроблено. Стартова ціна становить 70 тисяч доларів. Торги триватимуть до 10 січня. Експерти очікують, що фінальна сума може значно зрости у міру наближення кінцевої дати.

Трофейний перстень The International 2013 / Фото Хенрік Анберг

Кар'єра AdmiralBulldog

Після завершення професійної кар'єри Анберг не покинув кіберспортивну сцену. З 2017 по 2020 рік він працював коментатором та аналітиком на різних турнірах, ділячись своїм досвідом та експертизою з глядачами. Остання турнірна перемога шведа відбулася у жовтні 2023 року на Alliance Stadskampen, де він заробив 10 тисяч крон.

Зараз AdmiralBulldog продовжує співпрацю з Alliance як контент-мейкер, регулярно проводячи стріми на тему Dota 2 та інших ігор на платформі Kick. Його канал залишається популярним серед фанатів, які пам'ятають його легендарні виступи на найбільших турнірах світу.

Продаж чемпіонського персня відкриває унікальну можливість для колекціонерів та шанувальників кіберспорту отримати в свої руки частинку історії дисципліни. Такі предмети рідко з'являються на ринку, тому інтерес до лота цілком зрозумілий.