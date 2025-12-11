Це значне досягнення, враховуючи, що навесні поточного року показник навіть не дотягував до 400 тисяч користувачів. Спільнота обговорює причини такого різкого сплеску інтересу до гри, пише 24 Канал з посиланням на BLIX.GG.

Скільки людей грає зараз у Dota 2?

Статистичні дані від Steam Charts свідчать про вражаючу динаміку:

Середня кількість одночасних гравців у Dota 2 за останній місяць становила 607 930 осіб.

На момент написання статті 11 грудня гру запускали майже 711 тисяч людей, а за останні 24 години – 802 000 людей.

Для порівняння, у квітні 2025 року цей показник становив 393 173 користувачів. Таке зростання за менш ніж рік виглядає особливо вражаюче на тлі загальних тенденцій у індустрії відеоігор.

Востаннє Dota 2 збирала понад 600 000 гравців ще у жовтні 2016 року, коли перебувала на піку своєї популярності. З того часу вона почала втрачати свої позиції. Спочатку впала до 500 000 користувачів, а потім до 400 000. Роками вона балансувала на цьому рівні, іноді навіть опускаючись до 300 000 гравців, але так і не змогла повторити свій рекорд у майже 1,3 мільйона одночасних гравців.

Що спричинило зростання популярності Dota 2?

Експерти вказують на кілька факторів, які могли вплинути на різке збільшення аудиторії. Головною причиною називають недавню колаборацію з франшизою Monster Hunter, яка відбулася кілька тижнів тому. Попри неоднозначну початкову реакцію спільноти, подія виявилася успішною. Гравці позитивно сприйняли новий контент, особливо безкоштовні косметичні предмети, які стали доступними в рамках івенту.

Професійна кіберспортивна сцена Dota 2 також продовжує активно розвиватися, демонструючи високий рівень конкуренції. Турніри залучають значну глядацьку аудиторію, що додатково сприяє загальному інтересу до гри.

Водночас зростання викликає певні запитання в аналітиків:

Гра не отримувала масштабних оновлень упродовж дуже тривалого часу. Поточний патч 7.39 діє аж із з травня, хоча й отримував незначні коригування. Багато досвідчених гравців відчувають потребу в свіжому контенті та значних змінах балансу. Це мало би трохи охолоджувати інтерес до гри, але ситуація, як бачимо, протилежна. Дехто припускає, що це навпаки може асоціюватися у користувачів зі стабільністю, підвищуючи зацікавленість.

Ще одна претензія на адресу розробників – відсутність нових персонажів. Традиційно розробники Valve додають принаймні одного нового героя щороку, але 2025-й став винятком. У спільноті з'являлися чутки про різних кандидатів на роль нового героя, але офіційних анонсів досі не було.

Раніше компанія обіцяла випускати щонайменше двох героїв на рік, але цю обіцянку вже давно порушили.

Що буде далі з Dota 2?

Аналітики прогнозують, що тенденція до зростання збережеться у 2026 році. Враховуючи поточну динаміку та потенціал для великих оновлень, наступний рік може стати ще успішнішим для Dota 2.

Багато хто очікує, що Valve переглянуть свій підхід до частоти оновлень і запропонують спільноті більше контенту та змін балансу. Однак, враховуючи, що компанія вже давно "забила" на проєкт, віддавши перевагу Deadlock, який все ніяк не може вийти, незрозуміло, чому хтось на це сподівається.