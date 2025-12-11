Это значительное достижение, учитывая, что весной текущего года показатель даже не дотягивал до 400 тысяч пользователей. Сообщество обсуждает причины такого резкого всплеска интереса к игре, пишет 24 Канал со ссылкой на BLIX.GG.

Сколько людей играет сейчас в Dota 2?

Статистические данные от Steam Charts свидетельствуют о впечатляющей динамике:

Среднее количество одновременных игроков в Dota 2 за последний месяц составило 607 930 человек.

На момент написания статьи 11 декабря игру запускали почти 711 тысяч человек, а за последние 24 часа – 802 000 человек.

Для сравнения, в апреле 2025 года этот показатель составлял 393 173 пользователей. Такой рост за менее чем год выглядит особенно впечатляюще на фоне общих тенденций в индустрии видеоигр.

В последний раз Dota 2 собирала более 600 000 игроков еще в октябре 2016 года, когда находилась на пике своей популярности. С тех пор она начала терять свои позиции. Сначала упала до 500 000 пользователей, а затем до 400 000. Годами она балансировала на этом уровне, иногда даже опускаясь до 300 000 игроков, но так и не смогла повторить свой рекорд в почти 1,3 миллиона одновременных игроков.

Что повлекло за собой рост популярности Dota 2?

Эксперты указывают на несколько факторов, которые могли повлиять на резкое увеличение аудитории. Главной причиной называют недавнюю коллаборацию с франшизой Monster Hunter, которая состоялась несколько недель назад. Несмотря на неоднозначную начальную реакцию сообщества, событие оказалось успешным. Игроки положительно восприняли новый контент, особенно бесплатные косметические предметы, которые стали доступными в рамках ивента.

Профессиональная киберспортивная сцена Dota 2 также продолжает активно развиваться, демонстрируя высокий уровень конкуренции. Турниры привлекают значительную зрительскую аудиторию, что дополнительно способствует общему интересу к игре.

В то же время рост вызывает определенные вопросы у аналитиков:

Игра не получала масштабных обновлений на протяжении очень длительного времени. Текущий патч 7.39 действует аж с мая, хотя и получал незначительные корректировки. Многие опытные игроки испытывают потребность в свежем контенте и значительных изменениях баланса. Это должно было бы немного охлаждать интерес к игре, но ситуация, как видим, противоположная. Некоторые предполагают, что это наоборот может ассоциироваться у пользователей со стабильностью, повышая заинтересованность.

Еще одна претензия в адрес разработчиков – отсутствие новых персонажей. Традиционно разработчики Valve добавляют по крайней мере одного нового героя каждый год, но 2025-й стал исключением. В сообществе появлялись слухи о различных кандидатах на роль нового героя, но официальных анонсов до сих пор не было.

Ранее компания обещала выпускать не менее двух героев в год, но это обещание уже давно нарушили.

Что будет дальше с Dota 2?

Аналитики прогнозируют, что тенденция к росту сохранится в 2026 году. Учитывая текущую динамику и потенциал для крупных обновлений, следующий год может стать еще более успешным для Dota 2.

Многие ожидают, что Valve пересмотрят свой подход к частоте обновлений и предложат сообществу больше контента и изменений баланса. Однако, учитывая, что компания уже давно "забила" на проект, отдав предпочтение Deadlock, который все никак не может выйти, непонятно, почему кто-то на это надеется.