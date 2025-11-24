Персонаж, який з'являвся на екранах найчастіше, не зміг продемонструвати найвищу результативність. Справжній лідер за відсотком перемог опинився на другій сходинці за популярністю, пише 24 Канал з посиланням на Bo3.

Хто був найпопулярнішим?

Під час турніру PGL Wallachia Season 6, що проходив з 15 по 24 листопада, сформувалася чітка картина поточної ігрової мети. Учасники змагань, які боролися за частку від призового фонду в один мільйон доларів США, визначили групу найбільш затребуваних героїв, проте їхня ефективність суттєво різнилася.

Безумовним лідером за кількістю появ у матчах став Jakiro. Цей двоголовий дракон був обраний командами 56 разів. Професійні гравці цінують його за універсальність та набір здібностей для контролю на полі битви.



Jakiro вибирали найбільше / Фото Valve

Попри шалену популярність, його результативність виявилася досить помірною: відсоток перемог склав 57,14%. Варто також зазначити, що опоненти не надто боялися цього персонажа, відправляючи його в бан лише 29 разів.

Загалом Jakiro фігурував у драфтах (піки та бани) у 85 іграх, демонструючи стабільність, але не тотальну домінацію.

Хто показав себе найкраще?

Зовсім іншу картину показав Centaur Warrunner, який посів друге місце за частотою вибору (46 ігор). Саме цей герой став зразком надійності на турнірі. Його здатність ініціювати битви та поглинати величезну кількість шкоди забезпечила феноменальний показник перемог – 78,26%. Це найвищий результат серед лідерів списку.



Centaur Warrunner виявився найбільш результативним героєм турніру / Фото Valve

Високу загрозу від Кентавра розуміли й суперники, тому блокували його 43 рази. Сумарно він брав участь у стратегічному плануванні команд у 89 матчах, а його загальний вінрейт (з урахуванням усіх факторів) досяг 62,92%.

Як показали себе інші герої?

Статистичні дані на Liquipedia також висвітлили групу героїв, які, попри високу частоту появи, стали розчаруванням для своїх команд.

Зокрема, Shadow Demon з'являвся у піках 36 разів, але перемагав лише у 36,11% випадків.

Схожа ситуація спіткала і Pangolier: при 32 іграх його частка перемог склала скромні 43,75%.

Такий самий низький показник (43,75%) продемонстрував і Dragon Knight, якого обирали 32 рази.

На противагу їм, деякі менш популярні герої показали чудову ефективність.

Наприклад, Abaddon, який замикає десятку популярності з 29 іграми, може похизуватися вінрейтом у 62,07%.

Також добре себе проявив Slardar, який виграв 60,61% своїх матчів із 33 зіграних.

Решта списку топ-10 виглядає наступним чином:

Tusk – 41 гра, проте менше половини перемог (46,34%).

Gyrocopter – 31 гра з позитивним балансом (58,06%).

Snapfire – 30 ігор і досить впевнений результат у 56,67%.

Ця статистика яскраво підкреслює, що в Dota 2 сліпе слідування моді на героїв не завжди приносить бажаний результат, а надійні персонажі на кшталт Centaur Warrunner чи Abaddon часто виявляються кориснішими за популярних, але ризикованих Shadow Demon чи Pangolier.