Які події визначатимуть кіберспортивний сезон у 2026 році?

Першим великим випробуванням року стане турнір BLAST Slam VI, що належить до подій Tier 1 рівня. Змагання пройдуть у період з 3 по 15 лютого, де 12 колективів розіграють призовий фонд у розмірі один мільйон доларів, пише 24 Канал.

Одразу після завершення цього івенту, вже 16 лютого, естафету перехопить DreamLeague Season 28. Цей турнір, який давно здобув репутацію провідного онлайн-змагання, триватиме до 1 березня і також запропонує учасникам один мільйон доларів призових.

Весна у Dota 2

Березень обіцяє бути не менш гарячим завдяки активності в Румунії. Бухарест уже давно став справжнім центром тяжіння для прихильників гри, тому проведення PGL Wallachia Season 7 очікують чи не найбільше серед усіх турнірів. З 5 по 15 березня 16 найкращих команд світу змагатимуться за черговий мільйон доларів.

Після завершення баталій у Румунії провідні гравці переїдуть до Великої Британії. ESL One Birmingham 2026 знову збере фанатів на великій арені з 22 по 29 березня, де 16 колективів боротимуться за титул та один мільйон доларів. Організатори з ESL з великим оптимізмом дивляться у майбутнє, відзначаючи неймовірний успіх минулого року та сподіваючись на ще більші досягнення у 2026 році.

Весняний цикл продовжиться серією PGL Wallachia Season 8, де знову очікується участь 16 команд із призовим фондом один мільйон доларів. Хоча точні дати цього етапу ще уточнюються, найімовірніше він пройде вже у квітні.

У травні фанати зможуть насолодитися DreamLeague Season 29, що пройде в онлайн-форматі з 13 по 24 травня. На цьому турнірі 16 команд знову розіграють один мільйон доларів.

BLAST Slam VII, запланований на 26 травня – 7 червня, ознаменує весняно-літній перехід. Традиційні 12 команд-учасниць змагатимуться за свою частку від мільйонного фонду.

Після цього на нас чекає деяка перерва у турнірах рівня Tier-1, натомість гру візьмуть менші змагання, де можна буде побачити також менш сильні команди.

The International 2026

Кульмінацією всього року традиційно стане The International 2026. Найпрестижніший чемпіонат світу з Dota 2 заплановано на 13 – 23 серпня, а місцем проведення обрано Шанхай, Китай, пише Liquipedia. Наразі подробиць про формат та остаточний призовий фонд небагато, проте статус події гарантує максимальну увагу всієї ігрової індустрії.

Осінні події

Осіння частина сезону почнеться з PGL Wallachia Season 9, який, ймовірно, стане фінальним акордом цього організатора у 2026 році. Змагання відбудуться в Бухаресті з 17 по 27 вересня за участю 16 команд.

Заключний етап року пройде під знаком серії BLAST Slam. Восьмий сезон заплановано на 29 вересня – 11 жовтня, а завершить сезон BLAST Slam IX.

Обидва турніри збережуть звичний формат для 12 команд та призовий фонд у один мільйон доларів кожен.

Не виключено, що в календарі з’являться додаткові турніри, однак варто зазначити, що інші дати вже зайняті подіями Tier-2, Tier-3 і Tier-4.