Чому NAVI Junior лишилися поза турніром?

Юнацькі склади NAVI Junior та російської Team Spirit були відсторонені від участі у відкритих кваліфікаціях BLAST Slam VI через правила турнірного оператора. Регламент чітко забороняє участь двох команд від однієї організації в одному турнірі одночасно. Оскільки основні склади Team Spirit і Natus Vincere вже заявлені на кваліфікаціях до BLAST Slam VI, їхні академії автоматично втратили право на участь у відборі, пише 24 Канал.

Окрему увагу привернула ситуація навколо NAVI Junior. Напередодні кваліфікацій у складі команди відбулася вимушена заміна. Гравець Денис "StoneBank" Корж зайняв позицію в ростері замість Олексія "onLiTaL" Литовки. Причина – вікові обмеження з боку організаторів, які не допускають до змагань гравців молодших за 14 років. Попри те, що склад було оновлено відповідно до правил, це не вплинуло на фінальне рішення щодо допуску команди.

Крім дискваліфікованих академій, у кваліфікаціях не з’явилися й інші відомі назви:

VP.Prodigy не подала заявку на участь у першому відкритому кваліфікаційному етапі.

Nigma Galaxy, яка раніше анонсувала оновлений склад з українцем Денисом "rincyq" Богушевим, не підтвердила готовність до старту у встановлені терміни.

Аналогічна ситуація склалася і з командою Peru Rejects, яка також не завершила реєстрацію вчасно.

Як китайські команди обійшли це обмеження?

Китайські команди, як з’ясувалося, знайшли спосіб обійти обмеження щодо двох складів від однієї організації. У кваліфікаціях були зареєстровані Yakult Brothers та YB.Tearlaments, сформована наприкінці грудня. Перед стартом матчів клуб прибрав тег YB з назви другої команди, формально розвівши ростери як незалежні, зазначає CyberScore.

Додаткової інтриги додає те, що ці два колективи мають зустрітися між собою у матчі формату BO3, де поразка означатиме негайний виліт із відбору.

Що відомо про BLAST Slam VI?

Відкриті кваліфікації BLAST Slam VI проходять у період 02 – 03 січня 2026 року. За їхніми підсумками лише дві найсильніші команди отримають путівки до закритого етапу відбору, де конкуренція традиційно значно вища. Інші команди проходять на основі своїх попередніх досягнень за запрошеннями.

Паралельно організатори BLAST Slam VI оголосили перших учасників основного турніру:

Прямі запрошення отримали Tundra Esports, Team Falcons, MOUZ та HEROIC – ці команди фінішували у топ 4 на BLAST Slam IV., пише Bo3.

Ще одне місце взяла Team Yandex, яка дійшла до топ-2 на BLAST Slam V.

Решту учасників визначать пізніше, зокрема й через регіональні кваліфікації для Європи, Китаю, Південно-Східної Азії та Америки.

Фінальна частина BLAST Slam VI відбудеться на Мальті з 3 – 15 лютого. У турнірі зіграють 12 команд, а загальний призовий фонд становить 1 000 000 доларів.