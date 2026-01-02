Що відомо про нові склади та плани команд?

Український кіберспортивний проєкт Team Hryvnia офіційно підтвердив продовження своєї діяльності та намір узяти участь у найближчих відкритих кваліфікаціях. Про це повідомив Олександр "tony" Виговський, який раніше працював менеджером у Passion UA. За його словами, команда вже сформувала постійний склад гравців і налаштована працювати разом у довшій перспективі, пише 24 Канал з посиланням на CyberScore.

Наразі позиція головного тренера залишається вакантною, однак управлінську стабільність забезпечує постійний менеджер – Іван "kurata". Саме цей склад представлятиме Team Hryvnia у найближчих відбіркових турнірах. Усередині команди наголошують на готовності до спільної роботи та поступового прогресу, попри те, що остаточна тренерська конфігурація ще не визначена.

Попередній ростер організації наприкінці січня 2025 року був підписаний Team Lynx. Після цього інформації про новий склад майже не з’являлося. Єдиним винятком стала участь у European Pro League Season 27, де Team Hryvnia виступала зі стенд-інами та посіла 10 місце. Саме після цього команда пройшла повне перезавантаження і тепер повертається з оновленим ростером.

Новий склад команди такий:

Андрій "chipikao" Демчина.

Дмитро "diman4ig" Махневчек.

Віталій "Kaeioet" Воєдело.

Артем "Qute" Дяченко.

Олександр "moonraised" Ващук.

Паралельно з цим Олександр Виговський повідомив про подальшу долю колишнього складу Passion UA. Колектив виступить у майбутніх кваліфікаціях під новим тегом Pasika UA. У команді відбулася лише одна зміна – до ростеру приєднався Марк "mangekyou" Харламов, який зайняв позицію мідлейнера. Усі інші гравці збережені.

За словами Виговського, цей варіант складу варто розглядати як тестовий. Зміни мають експериментальний характер, однак від команди очікують цікавих і, можливо, несподіваних результатів. Такий підхід виглядає логічним, попри те, що ще два тижні тому Passion UA офіційно розпустила свій ростер, а всі гравці отримали статус вільних агентів, про що писало видання Tribuna.com. Ймовірною причиною стали слабкі результати на останніх турнірах.

Повний склад Pasika UA такий:

Владислав "Crystallize" Krystanek.

Марк "mangekyou" Харламов.

Богдан "BBODDY" Батюк.

Віталій "QBFY" Іванов.

Костянтин "kreker" Доломакін.

Обидва оновлені колективи дебютують у відкритих кваліфікаціях BLAST SLAM VI, які стартують 2 січня. Закритий етап відбору запланований на 5 січня. Основна частина турніру відбудеться з 13 – 15 лютого 2026 року на Мальті. У фінальній стадії змагатимуться десять команд, а загальний призовий фонд становить 1 000 000 доларів.