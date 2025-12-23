Як Чемпіонат світу в Ріяді став найбільшою подією року?

Цього року Саудівська Аравія вдруге вирішила об'єднати світ під дахом Esports World Cup. Подія лишила всіх конкурентів далеко позаду за масштабом і впливом. Протягом семи тижнів у численних дисциплінах змагалися понад дві тисячі гравців з сотні країн, представляючи двісті клубів, пише 24 Канал.

Найголовніше в усьому цьому те, що загальна сума призів перевищила сімдесят мільйонів доларів США, що встановило абсолютний рекорд в історії індустрії. Вражаючі сімсот п'ятдесят мільйонів глядачів спостерігали за подіями в реальному часі, що обігнало результати першого покоління турніру.

Серед двадцяти п'яти дисциплін, які проходили одночасно, особливу увагу привернула командна боротьба за головний трофей. Саудівська команда Team Falcons, яка захистила свій титул від 2024 року, демонструвала неймовірну глибину майстерності. Їхня перемога базувалась не на домінуванні в одній грі, а на здатності конкурувати на високому рівні майже в кожній дисципліні − від Overwatch 2 до Rocket League, від стратегічних проєктів до класичних шахів. У той час, як більшість організацій мали своїх представників лише в деяких дисциплінах, Falcons постаралися зайняти ледь не кожну нішу, щоб максимізувати свої шанси.



Кубок клубу чемпіонів, який отримала Team Falcons другий рік підряд / Фото Esports World Cup

The International 2025

Ще однією масштабною боротьбою за корону став чемпіонат The International 2025, найпрестижнішої арени для шанувальників Dota 2. Гамбург, місто з багатою історією, приймав глобальне змагання цього року.

Team Falcons вдруге за всю історію турніру підняли над головою кубок переможців, розбивши в фіналі суперників з Xtreme Gaming з рахунком 3:2. За перемогу Falcons отримали понад 1,1 мільйона доларів із загального призового фонду, що перевищив 2,6 мільйона.

Українська Natus Vincere фінішувала на 14 місці, заробивши 27 тисяч доларів.

The International 2025, що проходив з 4 по 14 вересня за участю 16 команд, також відзначився високою глядацькою зацікавленістю. За даними аналітичних сервісів, турнір став третім за популярністю в історії серії, поступившись лише TI9 та TI10. Пікова кількість глядачів на трансляції сягнула 1,77 мільйона осіб саме під час гранд-фіналу між Team Falcons та Xtreme Gaming. Матчі за участю цих двох команд, а також колективу PARIVISION, який посів третє місце, увійшли до п'ятірки найпопулярніших на турнірі.

Остання гра турніру і момент перемоги Team Falcons на The International 2025: дивіться відео

League of Legends

Невдовзі після цього League of Legends приєдналась до турнірного року, запустивши свій Worlds 2025. Цього разу Пекін, Шанхай та Ченду змінювали один одного як місця проведення матчів. Південнокорейська команда T1, як і минулого року, знову стала переможницею, забравши головний приз.

Цього року Worlds мав не лише рекордний призовий фонд у 5 мільйонів доларів, що було значним збільшенням у порівнянні з 2,25 мільйона доларів минулого року, а й показав безпрецедентне зростання популярності, встановивши новий рекорд за кількістю глядачів ще до початку ґранд-фіналу. Як зазначали аналітичні платформи, турнір досягнув позначки спочатку в 3,27 мільйона глядачів під час протистояння між південнокорейською командою T1 та Anyone's Legend, а потім 3,59 мільйона глядачів під час гри між T1 і Top Esports Gaming.

Загалом, ще до початку півфіналів, Worlds 2025 накопичив понад 90,3 мільйона годин перегляду за 75 годин ефіру, що вже дозволило йому увійти до десятки найбільш популярних турнірів з League of Legends в історії.

Кліп на пісню Sacrifice, яка стала символом цьогорічного Worlds 2025: дивіться відео

Цей успіх став історичним − T1 стала першою за всю історію чемпіонату командою, яка підняла кубок чемпіонів три роки поспіль. Попередні перемоги у 2023 та 2024 роках уже визначили статус команди як однієї з найсильніших у дисципліні, проте три послідовні титули − це більше ніж рекорд.

Counter-Strike 2

Counter-Strike 2, який цього року визнали кіберспортивною грою року на Game Awards 2025, традиційно також був одним із найпопулярніших. Він запропонував своїм прихильникам найскладнішу й, імовірно, найрозвиненішу сітку турнірів, за які відповідали такі організації, як PGL, StarLadder, Blast та ESL.

Протягом усього року французька команда Team Vitality демонструвала лідерство, майже весь час займаючи перше місце в рейтингу HLTV. Хоча вона на деякий час звідти випадала, спускаючись на друге місце, після перемоги на StarLadder Budapest Major вона знову туди повернулася.

Головні турніри Counter-Strike 2 у 2025 році:

IEM Katowice 2025. Проходив з 29 січня по 9 лютого в Катовіце, Польща. Team Vitality виграла.

PGL Bucharest 2025. Відбувся 6 – 13 квітня в Бухаресті, Румунія. Переможець – Team Falcons. Цей турнір став проривом для Falcons, які в фіналі обіграли G2 Esports, що стало несподіванкою для багатьох експертів.

PGL Astana 2025. Проходив 10 – 18 травня в Астані, Казахстан.

BLAST.tv Austin Major 2025. Перший Major 2025 року проходив 3 – 22 червня в Остіні, США. Team Vitality знову вийшла переможцем, обігравши у фіналі The MongolZ з рахунком 2:1. Перемога принесла apEX рекордні 33 трофеї, зробивши його найтитулованішим гравцем в історії Counter-Strike.

IEM Dallas 2025. Проходив 19 – 25 травня в Далласі, США. Team Vitality здобула шосту перемогу поспіль у 2025 році, розгромивши MOUZ з рахунком 3:0.

ESL Pro League Season 22. Завершився 12 жовтня 2025 року перемогою Team Vitality. У фіналі Vitality переграли MOUZ з рахунком 3:0, здобувши свій восьмий трофей у 2025 році.

Thunderpick World Championship 2025 проходив 15 – 19 жовтня на Мальті. Переможець: FURIA. Бразильська команда продемонструвала сильну гру, здобувши одну з найважливіших перемог у своїй історії.​

StarLadder Budapest Major 2025 фактично закрив турнірний рік. Мейджор у Будапешті став важливим для України, оскільки був організований українським турнірним оператором. Участь тут брало рекордно багато команд, серед яких були три українські – NAVI, B8 та Passion UA. На жаль, жодна з них не перемогла, хоча NAVI дійшли до плей-оф. Перемогла знову Vitality.

Остання гра турніру і момент перемоги Team Vitality: дивіться відео

Що по цифрах?

У 2025 році популярність кіберспорту безперервно зростала, як і призові фонди. Однак темпи зростання дещо сповільнилися, оскільки галузь стає все більш зрілою, пише Esports Insider. Минулий рік став показовим для індустрії віртуальних змагань, демонструючи остаточний перехід від етапу вибухового хайпу до стабільного, виваженого розвитку. Статистичні дані за 2025 рік чітко окреслюють географію фанатської бази, визначають найпопулярніші дисципліни та фіксують нових фінансових лідерів галузі.

Аудиторія кіберспорту за регіонами

Аналіз глобальної статистики кіберспорту за 2025 рік демонструє вкрай нерівномірний розподіл зацікавленості по планеті. Азійсько-Тихоокеанський регіон остаточно закріпив за собою статус головного центру кіберспорту – там проживає 80% усіх шанувальників індустрії. Для порівняння, на Північну та Південну Америку припадає лише 8%, на Близький Схід та Африку – 7%, а європейська частка становить скромні 5%.

Ця диспропорція підтверджується і рівнем залученості населення окремих країн. У Китаї та на Філіппінах п’ята частина жителів (20%) регулярно стежить за турнірами. Високі показники також демонструють Індонезія, В’єтнам і Тайвань, де частка глядачів сягає 16%. За межами Азії цифри значно скромніші: лідером у своєму регіоні є ПАР (14%), у Європі першість тримає Угорщина (7%), а в Америці – Бразилія (6%).

Демографічний зріз аудиторії залишається доволі стабільним. Найбільший інтерес до кіберспорту зберігається у віковій категорії 18 – 29 років. Частка зацікавлених у цій групі поступово зросла до позначки 31 – 33%, при цьому близько 10 – 12% молодих людей є регулярними глядачами трансляцій.

Фінансові потоки й турнірна активність

Розмір призових фондів залишається одним із головних індикаторів успішності дисципліни:

У 2025 році безумовним лідером за виплатами став шутер Counter-Strike, де сумарно розіграли 28,5 мільйона доларів.

Другу сходинку розділили MOBA-гіганти Dota 2 та мобільний хіт Honor of Kings із показником у 20,2 мільйона доларів кожен.

League of Legends посіла четверте місце (14,4 мільйона доларів), випередивши Fortnite (10,7 мільйона доларів).

Варто відзначити, що мобільні ігри, такі як PUBG Mobile та Mobile Legends: Bang Bang, впевнено конкурують із ПК-проєктами, пропонуючи багатомільйонні винагороди.

Щодо пікової кількості глядачів, то тут пальму першості традиційно утримує League of Legends. Головний турнір року, Worlds 2025, в цілому зібрав біля екранів 6,7 мільйона людей. Феноменальний результат показала і мобільна дисципліна Mobile Legends: Bang Bang, яка під час MPL Indonesia S15 залучила 4 мільйони глядачів. Інші популярні ігри, такі як Dota 2 та Counter-Strike, демонстрували пікові показники на рівні 1,7 мільйона переглядів.

Економічні тренди та найуспішніші клуби

Важливою тенденцією 2025 року стало уповільнення темпів зростання доходів від спонсорства та реклами. Якщо у 2019 – 2020 роках ринок додавав по 20% щорічно, то у 2025 році цей показник знизився до 7%. Це підтверджує тезу про те, що галузь виходить на плато стабільності, де шалені стрибки змінюються помірним прогнозованим ростом.

У розрізі командних досягнень найуспішнішим фінансовим роком може похвалитися організація Team Vitality, гравці якої заробили 3,2 мільйона доларів призових. Їм у спину дихають Team Spirit (3,1 мільйона доларів) та Team Falcons (3,0 мільйона доларів). Також до п’ятірки найбагатших клубів року увійшли Team Liquid та Tundra Esports.