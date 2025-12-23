Как Чемпионат мира в Рияде стал самым большим событием года?

В этом году Саудовская Аравия во второй раз решила объединить мир под крышей Esports World Cup. Событие оставило всех конкурентов далеко позади по масштабу и влиянию. В течение семи недель в многочисленных дисциплинах соревновались более двух тысяч игроков из сотни стран, представляя двести клубов, пишет 24 Канал.

Самое главное во всем этом то, что общая сумма призов превысила семьдесят миллионов долларов США, что установило абсолютный рекорд в истории индустрии. Впечатляющие семьсот пятьдесят миллионов зрителей наблюдали за событиями в реальном времени, что обогнало результаты первого поколения турнира.

Среди двадцати пяти дисциплин, которые проходили одновременно, особое внимание привлекла командная борьба за главный трофей. Саудовская команда Team Falcons, которая защитила свой титул от 2024 года, демонстрировала невероятную глубину мастерства. Их победа базировалась не на доминировании в одной игре, а на способности конкурировать на высоком уровне почти в каждой дисциплине - от Overwatch 2 до Rocket League, от стратегических проектов до классических шахмат. В то время, как большинство организаций имели своих представителей лишь в некоторых дисциплинах, Falcons постарались занять едва ли не каждую нишу, чтобы максимизировать свои шансы.



Кубок клуба чемпионов, который получила Team Falcons второй год подряд / Фото Esports World Cup

The International 2025

Еще одной масштабной борьбой за корону стал чемпионат The International 2025, самой престижной арены для поклонников Dota 2. Гамбург, город с богатой историей, принимал глобальное соревнование в этом году.

Team Falcons второй раз за всю историю турнира подняли над головой кубок победителей, разбив в финале противников из Xtreme Gaming со счетом 3:2. За победу Falcons получили более 1,1 миллиона долларов из общего призового фонда, превысившего 2,6 миллиона.

Украинская Natus Vincere финишировала на 14 месте, заработав 27 тысяч долларов.

The International 2025, проходивший с 4 по 14 сентября с участием 16 команд, также отметился высокой зрительской заинтересованностью. По данным аналитических сервисов, турнир стал третьим по популярности в истории серии, уступив лишь TI9 и TI10. Пиковое количество зрителей на трансляции достигло 1,77 миллиона человек именно во время гранд-финала между Team Falcons и Xtreme Gaming. Матчи с участием этих двух команд, а также коллектива PARIVISION, занявшего третье место, вошли в пятерку самых популярных на турнире.

League of Legends

Вскоре после этого League of Legends присоединилась к турнирному году, запустив свой Worlds 2025. На этот раз Пекин, Шанхай и Чэнду сменяли друг друга в качестве мест проведения матчей. Южнокорейская команда T1, как и в прошлом году, снова стала победительницей, забрав главный приз.

В этом году Worlds имел не только рекордный призовой фонд в 5 миллионов долларов, что было значительным увеличением по сравнению с 2,25 миллиона долларов в прошлом году, но и показал беспрецедентный рост популярности, установив новый рекорд по количеству зрителей еще до начала гранд-финала. Как отмечали аналитические платформы, турнир достиг отметки сначала в 3,27 миллиона зрителей во время противостояния между южнокорейской командой T1 и Anyone's Legend, а затем 3,59 миллиона зрителей во время игры между T1 и Top Esports Gaming.

В общем, еще до начала полуфиналов, Worlds 2025 накопил более 90,3 миллиона часов просмотра за 75 часов эфира, что уже позволило ему войти в десятку самых популярных турниров по League of Legends в истории.

Этот успех стал историческим - T1 стала первой за всю историю чемпионата командой, которая подняла кубок чемпионов три года подряд. Предыдущие победы в 2023 и 2024 годах уже определили статус команды как одной из сильнейших в дисциплине, однако три последовательных титула – это больше чем рекорд.

Counter-Strike 2

Counter-Strike 2, который в этом году признали киберспортивной игрой года на Game Awards 2025, традиционно также был одним из самых популярных. Он предложил своим поклонникам самую сложную и, вероятно, самую развитую сетку турниров, за которые отвечали такие организации, как PGL, StarLadder, Blast и ESL.

На протяжении всего года французская команда Team Vitality демонстрировала лидерство, почти все время занимая первое место в рейтинге HLTV. Хотя она на некоторое время оттуда выпадала, спускаясь на второе место, после победы на StarLadder Budapest Major она снова туда вернулась.

Главные турниры Counter-Strike 2 в 2025 году:

IEM Katowice 2025. Проходил с 29 января по 9 февраля в Катовице, Польша. Team Vitality выиграла.

PGL Bucharest 2025. Состоялся 6 – 13 апреля в Бухаресте, Румыния. Победитель – Team Falcons. Этот турнир стал прорывом для Falcons, которые в финале обыграли G2 Esports, что стало неожиданностью для многих экспертов.

PGL Astana 2025. Проходил 10 – 18 мая в Астане, Казахстан.

BLAST.tv Austin Major 2025. Первый Major 2025 года проходил 3 – 22 июня в Остине, США. Team Vitality снова вышла победителем, обыграв в финале The MongolZ со счетом 2:1. Победа принесла apEX рекордные 33 трофея, сделав его самым титулованным игроком в истории Counter-Strike.

IEM Dallas 2025. Проходил 19 – 25 мая в Далласе, США. Team Vitality одержала шестую победу подряд в 2025 году, разгромив MOUZ со счетом 3:0.

ESL Pro League Season 22. Завершился 12 октября 2025 года победой Team Vitality. В финале Vitality переиграли MOUZ со счетом 3:0, добыв свой восьмой трофей в 2025 году.

Thunderpick World Championship 2025 проходил 15 – 19 октября на Мальте. Победитель: FURIA. Бразильская команда продемонстрировала сильную игру, одержав одну из важнейших побед в своей истории.

StarLadder Budapest Major 2025 фактически закрыл турнирный год. Мейджор в Будапеште стал важным для Украины, поскольку был организован украинским турнирным оператором. Участие здесь принимало рекордно много команд, среди которых были три украинские – NAVI, B8 и Passion UA. К сожалению, ни одна из них не победила, хотя NAVI дошли до плей-офф. Победила снова Vitality.

Что по цифрам?

В 2025 году популярность киберспорта непрерывно росла, как и призовые фонды. Однако темпы роста несколько замедлились, поскольку отрасль становится все более зрелой, пишет Esports Insider. Прошлый год стал показательным для индустрии виртуальных соревнований, демонстрируя окончательный переход от этапа взрывного хайпа к стабильному, взвешенному развитию. Статистические данные за 2025 год четко очерчивают географию фанатской базы, определяют самые популярные дисциплины и фиксируют новых финансовых лидеров отрасли.

Аудитория киберспорта по регионам

Анализ глобальной статистики киберспорта за 2025 год демонстрирует крайне неравномерное распределение заинтересованности по планете. Азиатско-Тихоокеанский регион окончательно закрепил за собой статус главного центра киберспорта – там проживает 80% всех поклонников индустрии. Для сравнения, на Северную и Южную Америку приходится лишь 8%, на Ближний Восток и Африку – 7%, а европейская доля составляет скромные 5%.

Эта диспропорция подтверждается и уровнем вовлеченности населения отдельных стран. В Китае и на Филиппинах пятая часть жителей (20%) регулярно следит за турнирами. Высокие показатели также демонстрируют Индонезия, Вьетнам и Тайвань, где доля зрителей достигает 16%. За пределами Азии цифры значительно скромнее: лидером в своем регионе является ЮАР (14%), в Европе первенство держит Венгрия (7%), а в Америке – Бразилия (6%).

Демографический срез аудитории остается довольно стабильным. Наибольший интерес к киберспорту сохраняется в возрастной категории 18 – 29 лет. Доля заинтересованных в этой группе постепенно выросла до отметки 31 – 33%, при этом около 10 – 12% молодых людей являются регулярными зрителями трансляций.

Финансовые потоки и турнирная активность

Размер призовых фондов остается одним из главных индикаторов успешности дисциплины:

В 2025 году безусловным лидером по выплатам стал шутер Counter-Strike, где суммарно разыграли 28,5 миллиона долларов.

Второе место разделили MOBA-гиганты Dota 2 и мобильный хит Honor of Kings с показателем в 20,2 миллиона долларов каждый.

League of Legends заняла четвертое место (14,4 миллиона долларов), опередив Fortnite (10,7 миллиона долларов).

Стоит отметить, что мобильные игры, такие как PUBG Mobile и Mobile Legends: Bang Bang, уверенно конкурируют с ПК-проектами, предлагая многомиллионные вознаграждения.

По пиковому количеству зрителей, то пальму первенства традиционно удерживает League of Legends. Главный турнир года, Worlds 2025, в общей сложности собрал у экранов 6,7 миллиона человек. Феноменальный результат показала и мобильная дисциплина Mobile Legends: Bang Bang, которая во время MPL Indonesia S15 привлекла 4 миллиона зрителей. Другие популярные игры, такие как Dota 2 и Counter-Strike, демонстрировали пиковые показатели на уровне 1,7 миллиона просмотров.

Экономические тренды и самые успешные клубы

Важной тенденцией 2025 года стало замедление темпов роста доходов от спонсорства и рекламы. Если в 2019 – 2020 годах рынок добавлял по 20% ежегодно, то в 2025 году этот показатель снизился до 7%. Это подтверждает тезис о том, что отрасль выходит на плато стабильности, где бешеные скачки сменяются умеренным прогнозируемым ростом.

В разрезе командных достижений самым успешным финансовым годом может похвастаться организация Team Vitality, игроки которой заработали 3,2 миллиона долларов призовых. Им в спину дышат Team Spirit (3,1 миллиона долларов) и Team Falcons (3,0 миллиона долларов). Также в пятерку самых богатых клубов года вошли Team Liquid и Tundra Esports.