Призовий фонд

Esports World Cup 2025 цього разу запропонує 70 мільйонів доларів призових, що на 10 мільйонів більше, ніж минулого року. Цей рекордний показник підкреслює важливість заходу, його зростаючу популярність і амбіції сприяти сталому розвитку кіберспортивної індустрії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Insider Gaming.

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Чемпіонат світу з кіберспорту за своїм масштабом є найбільшою змагальною ігровою подією в історії людства. У ньому представлено повну лінійку найпопулярніших кіберспортивних ігор у світі – League of Legends, Dota 2, Call of Duty, Tekken 8, CS2 і тепер навіть шахи.

Очікується, що 38 мільйонів розподілять по 25 дисциплінах. 27 мільйонів роздадуть учасникам так званого Клубного заліку. Це нововведення дозволить організаціям зібрати бали в кількох дисциплінах, а одна команда, яка набере найбільшу кількість балів, отримає головну винагороду в розмірі 7 мільйонів доларів.

Ми нещодавно писали про те, що NAVI приєдналися до партнерської програми Чемпіонату світу з кіберспорту. Вона спрямована на стійке зростання кіберспортивних організацій і надає гроші для розширення брендів. Загалом 40 команд беруть участь у програмі.

Окрім цього, турнір також передбачає нагороди по 450 тисяч доларів для найкращих гравців (MVP) та додаткові призи для кваліфікаційних етапів.

Генеральний директор Esports World Cup Foundation Ральф Райхерт підкреслив, що цей турнір є важливим етапом для підвищення статусу кіберспорту на світовій арені. Призовий фонд, клубна партнерська програма та угоди з видавцями ігор – все це має на меті зробити турнір не лише важливою подією, але й стимулом для розвитку кіберспортивної індустрії в майбутньому.

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