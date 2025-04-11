Що відомо

Як пише українське видання Players, Міжнародна федерація кіберспорту розглядає Львів місцем проведення IESF World Esports Championships 2025. Про це журналістам розповів голова Комісії НОК України з кіберспорту Денис Давидов, який, судячи з усього, й подав кандидатуру, повідомляє 24 Канал.

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Як пише джерело, зараз проходять "фінальні перемовини" про затвердження Львова місцем проведення кіберспортивного чемпіонату світу. Якщо вони будуть успішними, подія з великою імовірністю пройде на стадіоні "Арена Львів".

В опублікованій заяві йдеться, що після останнього засідання Правління IESF, заявку на проведення Чемпіонату світу у Львові було схвалено, але для остаточного затвердження потрібна додаткова й детальна "презентація". Вона "повинна всебічно охоплювати операційні аспекти заходу, включаючи транспорт, логістику та розміщення". Крім того, організатори просять представити "офіційний план проєкту, в якому викладені всі необхідні деталі щодо перспективи та реалізації". Цей план повинен включати гарантії страхування та безпеки для забезпечення безпечного та успішного проведення заходу.

Наразі незрозуміло, як може забезпечуватися безпека учасників та глядачів. Сумнівно, що стадіон має достатньо великі підземні укриття, щоб умістити всіх гостей, а швидко вивести їх усіх у разі повітряної тривоги буде просто неможливо без паніки та тисняви. Можливо, запобіжником сподіваються зробити той факт, що IESF World Esports Championships 2025 відвідають високопоставлені чиновники з Міжнародного олімпійського комітету, Міністри спорту європейських країн та навіть президенти, але про це наразі говорити зарано.

Варто зазначити, що в листі, який IESF надіслали у відповідь на пропозицію, міститься ще одна вимога "офіційного визнання того, що за відсутності встановленого міжнародного миру, проєкт WEC25 не може бути організований до тих пір, поки таке рішення не буде ухвалено". Це може означати, що поки тривають бойові дії в Україні, жодні події IESF в Україні не проводитиме.

Наразі невідомо, коли буде прийнято остаточне рішення. Відповідь для Комісії НОК України з кіберспорту надійшла 3 квітня, а терміни подачі презентації були встановлені "не пізніше наступного тижня", тобто до 7 квітня.

Зазначимо, що в рамках Чемпіонату проходять змагання з Counter-Strike 2, Dota 2, PUBG Mobile, Mobile Legends: Bang Bang, eFootball та інших дисциплін.