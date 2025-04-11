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Как пишет украинское издание Players, Международная федерация киберспорта рассматривает Львов местом проведения IESF World Esports Championships 2025. Об этом журналистам рассказал председатель Комиссии НОК Украины по киберспорту Денис Давыдов, который, судя по всему, и подал кандидатуру, сообщает 24 Канал.

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Как пишет источник, сейчас проходят "финальные переговоры" об утверждении Львова местом проведения киберспортивного чемпионата мира. Если они будут успешными, событие с большой вероятностью пройдет на стадионе "Арена Львов".

В опубликованном заявлении говорится, что после последнего заседания Правления IESF, заявка на проведение Чемпионата мира во Львове была одобрена, но для окончательного утверждения нужна дополнительная и детальная "презентация". Она "должна всесторонне охватывать операционные аспекты мероприятия, включая транспорт, логистику и размещение". Кроме того, организаторы просят представить "официальный план проекта, в котором изложены все необходимые детали относительно перспективы и реализации". Этот план должен включать гарантии страхования и безопасности для обеспечения безопасного и успешного проведения мероприятия.

Пока непонятно, как может обеспечиваться безопасность участников и зрителей. Сомнительно, что стадион имеет достаточно большие подземные укрытия, чтобы вместить всех гостей, а быстро вывести их всех в случае воздушной тревоги будет просто невозможно без паники и давки. Возможно, предохранителем надеются сделать тот факт, что IESF World Esports Championships 2025 посетят высокопоставленные чиновники из Международного олимпийского комитета, Министры спорта европейских стран и даже президенты, но об этом пока говорить рано.

Стоит отметить, что в письме, который IESF прислали в ответ на предложение, содержится еще одно требование "официального признания того, что при отсутствии установленного международного мира, проект WEC25 не может быть организован до тех пор, пока такое решение не будет принято". Это может означать, что пока продолжаются боевые действия в Украине, никакие события IESF в Украине проводить не будет.

На данный момент неизвестно, когда будет принято окончательное решение. Ответ для Комиссии НОК Украины по киберспорту поступил 3 апреля, а сроки подачи презентации были установлены "не позднее следующей недели", то есть до 7 апреля.

Отметим, что в рамках Чемпионата проходят соревнования по Counter-Strike 2, Dota 2, PUBG Mobile, Mobile Legends: Bang Bang, eFootball и другим дисциплинам.