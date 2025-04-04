Университеты осваивают киберспорт

В центре студенты будут иметь доступ к более 40 высокопроизводительных игровых компьютеров, профессиональной галереи для трансляций и студии для прямых эфиров, специально оборудованной для стриминга и создания контента. Он также станет учебным центром для студентов, которые учатся на таких курсах, как недавно начатая бакалаврская программа по киберспорту, сообщает 24 Канал со ссылкой на eSportsInsider.

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Открытый для студентов со всего мира курс бакалавра по киберспорту начнется в сентябре 2025 года. В отличие от некоторых традиционных киберспортивных программ, он имеет целью обеспечить практический опыт обучения, охватывая как соревновательные, так и бизнес-аспекты индустрии.

Кроме того, студенты также получат необходимые технологические навыки, которые помогут им преуспевать в киберспортивной индустрии с самого начала.

Мы уже получили большой интерес к нашему новому курсу по киберспорту, который стартует в сентябре этого года, и средства в размере 1,65 миллиона фунтов стерлингов станут настоящим стимулом для студентов присоединиться к нашей программе,

– сказал Чарли Смит, руководитель курса бакалавриата по киберспорту.

Центр предоставит студентам возможность участвовать в национальных и международных турнирах, онлайн-матчах и благотворительных мероприятиях, что поможет им продемонстрировать свой талант миру. Студенты также будут управлять собственными командами, которые объявят позже в этом году.

Развитие университетского киберспорта в мире

Университетский киберспорт переживает стремительный рост во всем мире. Появляется все больше университетов, которые предлагают учебные программы по киберспорту, создают собственные киберспортивные команды и развивают для этого соответствующую инфраструктуру.

Это также не всегда собственно инициатива университетов. Например, ранее мы писали о винничанине, который самостоятельно организует благотворительные турниры по CS2 и Dota 2 в свои 19 лет ему удалось привлечь десятки людей и собрать деньги для ВСУ.

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