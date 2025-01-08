Историю Даниила первым рассказало издание dev.ua в своем материале. 24 Канал цитирует главные моменты.

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Как все начиналось

Девятнадцатилетний Даниил Лисица рассказывает, что увлекся киберспортом еще когда был ребенком, впервые увидев игру команд на серьезном уровне. Впоследствии начал играть и сам. Сначала просто для собственного удовольствия, а потом начал изучать игру подробнее, следить за профессионалами и анализировать их матчи.

Играю иногда сам, но скорее для поддержания формы и разгрузки, чем на профессиональном уровне,

– говорит он.

Однако на этом интерес к киберспорту не закончился, ведь в определенный момент Даниилу стало интересно и самому попробовать организовать турнир. Он решил запустить первое такое мероприятие на уровне собственного колледжа, собрав таких же энтузиастов.

Первые соревнования и сборы на ВСУ

Как отмечает источник, в прошлом году Даниил провел 3 турнира по CS2 и 4 турнира по Dota 2.

В первом случае ему удалось собирать по 7 – 8 команд, что в целом составляло около 60 человек. Все проходило онлайн на платформе Faceit.

Турниры по Dota 2 проходили без платформы. Игры запускались самостоятельно, на собственных компьютерах игроков. Эти соревнования собирали каждый раз по 8 команд, но во время последнего эта цифра выросла до десяти. Всего было привлечено около 80 человек, а команды часто менялись.

Даниил рассказывает, что участие в этих турнирах бесплатное, однако участникам предлагали делать добровольные пожертвования от 50 гривен. Каждый такой турнир собирал до 5000 гривен, которые затем перечисляли на нужды ВСУ. Например, с последнего такого сбора средства пошли на закупку РЭБ для сводной стрелковой бригады Воздушных сил ВСУ, где сейчас служит выпускник колледжа. Другие суммы отправляются на приобретение деталей для изготовления дронов.

Что дальше

Даниил Лисица не собирается останавливаться и уже планирует следующий турнир. Он говорит, что раньше хотел и сам играть в профессиональной киберспортивной команде, вроде NAVI, но сейчас ему более интересно развитие киберспорта в Украине в целом.

Возможно, организовывать турниры или создать собственный проект, который поможет молодым игрокам раскрыть свой потенциал,

– добавляет парень.

Даниил хочет развиваться в сфере программирования, графики или IT-обеспечения, чтобы в будущем использовать свои знания, в том числе, и в сфере киберспорта.