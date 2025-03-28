Від чемпіонатів світу до регіональних змагань – фанати різноманітних кіберспортивних дисциплін матимуть можливість насолодитися захопливими подіями протягом усього року. 24 Канал підготував детальний календар турнірів, які відбуватимуться у 2025-му.

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Березень

LPL Split 2 2025 (League of Legends) – 22 березня – 14 червня, Китай

(League of Legends) – 22 березня – 14 червня, Китай LEC Spring 2025 (League of Legends) – 29 березня – 12 травня, Німеччина

(League of Legends) – 29 березня – 12 травня, Німеччина VCT 2025: EMEA Stage 1 (VALORANT) – 26 березня – 18 травня, Німеччина

(VALORANT) – 26 березня – 18 травня, Німеччина VCT 2025: Americas Stage 1 (VALORANT) – 21 березня – 4 травня, США

(VALORANT) – 21 березня – 4 травня, США VCT 2025: Pacific Stage 1 (VALORANT) – 22 березня – 11 травня, Південна Корея

(VALORANT) – 22 березня – 11 травня, Південна Корея Capcom Cup 11 (Street Fighter 6) – 3 – 8 березня, Японія

(Street Fighter 6) – 3 – 8 березня, Японія Overwatch Champions Series 2025 – Asia Stage 1 (Overwatch 2) – 6-9 березня, Південна Корея

(Overwatch 2) – 6-9 березня, Південна Корея PGL Wallachia Season 3 (Dota 2) – 8 – 16 березня, Румунія

(Dota 2) – 8 – 16 березня, Румунія First Stand 2025 (League of Legends) – 10 – 16 березня, Південна Корея

(League of Legends) – 10 – 16 березня, Південна Корея VCT 2025: China Stage 1 (VALORANT) – 13 березня – 4 травня, Китай

(VALORANT) – 13 березня – 4 травня, Китай Into the Arcane Tactician’s Crown (Teamfight Tactics) – 14 – 16 березня, онлайн

(Teamfight Tactics) – 14 – 16 березня, онлайн Call of Duty League 2025: Stage 2 Major (Call of Duty) – 20 – 23 березня, США

(Call of Duty) – 20 – 23 березня, США ARC World Tour 2024 Finals (Guilty Gear) – 21 – 23 березня, США

(Guilty Gear) – 21 – 23 березня, США RLCS 2025 – Birmingham Major (Rocket League) – 27 – 30 березня, Велика Британія

(Rocket League) – 27 – 30 березня, Велика Британія Rivals Fight Night #4 (Marvel Rivals) – 27 березня, онлайн

(Marvel Rivals) – 27 березня, онлайн Battle For BC 7 (Super Smash Bros.) – 28 – 30 березня, Канада

(Super Smash Bros.) – 28 – 30 березня, Канада Overwatch Champions Series 2025 – China Stage 1 (Overwatch 2) – 27 березня – 6 квітня, Китай

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Квітень

Квітень 2025 року стане важливим місяцем для кіберспортивної спільноти, а в центрі уваги опиняться Counter-Strike 2 та Dota 2. Заплановано низку гучних подій, серед яких PGL Bucharest, BLAST Rivals Spring 2025, IEM Spring, ESL One Raleigh та PGL Wallachia Season 4.

Крім того, відбудеться Stage 3 Major Ліги Call of Duty та ESL Snapdragon Pro Series: Mobile Masters 2025. Тож привернуть значну увагу цього місяця:

Milk Cup Series Qualifiers ( Fortnite) – березень – серпень 2025, Мексика

Fortnite) – березень – серпень 2025, Мексика LTA Split 2 (League of Legends) – 5 квітня – 8 червня, Північна Америка

(League of Legends) – 5 квітня – 8 червня, Північна Америка Red Bull Kumite (Street Fighter 6) – 5 квітня – 6 квітня, Франція

(Street Fighter 6) – 5 квітня – 6 квітня, Франція ESL Snapdragon Pro Series: Mobile Masters 2025 (Mobile Legends: Bang Bang) – 7 квітня – 13 квітня, Індонезія

(Mobile Legends: Bang Bang) – 7 квітня – 13 квітня, Індонезія LCK 2025 Season ( League of Legends) – 2 квітня – вересень 2025, Південна Корея

League of Legends) – 2 квітня – вересень 2025, Південна Корея LCP Split 2 2025 (League of Legends) – квітень – червень 2025, Тайвань

(League of Legends) – квітень – червень 2025, Тайвань PGL Bucharest 2025 ( Counter-Strike 2) – 6 квітня – 13 квітня, Румунія

Counter-Strike 2) – 6 квітня – 13 квітня, Румунія ESL One Raleigh 2025 (Dota 2) – 7 квітня – 13 квітня, США

(Dota 2) – 7 квітня – 13 квітня, США PUBG Mobile Global Open 2025 (PUBG) – 12 квітня – 13 квітня, Узбекистан

(PUBG) – 12 квітня – 13 квітня, Узбекистан YaLLa Compass Qatar 2025 (Counter-Strike 2) – 15 квітня – 20 квітня, Катар

(Counter-Strike 2) – 15 квітня – 20 квітня, Катар Overwatch 2 Champions Clash 2025 Hangzhou ( Overwatch 2) – 18 квітня – 20 квітня, Китай

Overwatch 2) – 18 квітня – 20 квітня, Китай PGL Wallachia Season 4 (Dota 2 – 19 квітня) – 27 квітня, Румунія

(Dota 2 – 19 квітня) – 27 квітня, Румунія Intel Extreme Masters Melbourne 2025 (Counter-Strike 2) – 21 квітня – 27 квітня, Австралія

(Counter-Strike 2) – 21 квітня – 27 квітня, Австралія Call of Duty League 2025: Stage 3 Major (Call of Duty) – 24 квітня – 27 квітня, США

(Call of Duty) – 24 квітня – 27 квітня, США LVL UP EXPO (FGC) – 25 квітня – 27 квітня, США

(FGC) – 25 квітня – 27 квітня, США FNCS 2025 Major 2 – Grand Finals (Fortnite) – 26 квітня – 27 квітня, онлайн

(Fortnite) – 26 квітня – 27 квітня, онлайн BLAST Rivals Spring 2025 (Counter-Strike 2) – 30 квітня – 4 травня, Мексика

Травень

Цьогоріч Counter-Strike 2 збереже свою значну присутність у кіберспортивному календарі. Травневі події доповнять аж чотири важливих турніри з цієї дисципліни. Серед них у центрі уваги буде 7-й сезон ESL Impact League – ексклюзивного змагання з Counter-Strike 2, присвяченого гравцям-жінкам.

BLAST Slam III (Dota 2) – 5 – 11 травня, місце проведення невідоме

(Dota 2) – 5 – 11 травня, місце проведення невідоме PGL Astana 2025 (Counter-Strike 2) – 10 – 18 травня, Казахстан

(Counter-Strike 2) – 10 – 18 травня, Казахстан DreamLeague Season 26 (Dota 2) – 12 – 25 травня, онлайн

(Dota 2) – 12 – 25 травня, онлайн Intel Extreme Masters Dallas 2025 (Counter-Strike 2) – 19 – 25 травня, США

(Counter-Strike 2) – 19 – 25 травня, США ESL Impact League Season 7 (Counter-Strike 2) – 23 – 25 травня, США

(Counter-Strike 2) – 23 – 25 травня, США VCT Game Changers NA Stage 1 Main Event (VALORANT) – 23 травня – 1 червня, США

(VALORANT) – 23 травня – 1 червня, США Call of Duty League 2025: Stage 4 Major (Call of Duty) – 23 – 25 травня, США

(Call of Duty) – 23 – 25 травня, США Skyesports Masters 2025 (Counter-Strike 2) – 26 травня – 1 червня, Індія

Червень

У червні кіберспортивна арена відзначиться серією міжнародних подій, оскільки провідні ігри, такі як VALORANT, Counter-Strike, Rocket League та League of Legends, готуються до проведення глобальних змагань.

Ці турніри підсвітять найкращі команди у кожній із цих дисциплін та неодмінно привернуть увагу фанатів і гравців з усього світу.

VCT 2025: Masters Toronto (VALORANT) – 7 – 22 червня, Канада

(VALORANT) – 7 – 22 червня, Канада BLAST.tv Austin Major 2025 (Counter-Strike 2) – 9 – 22 червня, США

(Counter-Strike 2) – 9 – 22 червня, США CEO 2025 (FGC) – 13 – 15 червня, США

(FGC) – 13 – 15 червня, США Pokemon NA International Qualifiers (Pokemon) – 13 – 15 червня, США

(Pokemon) – 13 – 15 червня, США RLCS 2025 – Raleigh Major (Rocket League) – 26 – 29 червня, США

(Rocket League) – 26 – 29 червня, США Mid-Season Invitational 2025 (League of Legends) – 27 червня – 12 липня, Канада

Липень

У липні 2025 року в Саудівській Аравії відбудеться довгоочікуваний Чемпіонат світу з кіберспорту 2025 – багатотитульний турнір, який, як очікується, приверне значну увагу ігрової спільноти. Протягом місяця в рамках чемпіонату відбудеться безліч великих кіберспортивних подій.

Серед найбільших підтверджених змагань – чемпіонат світу з PUBG Mobile World Cup 2025 та низка нових шахових турнірів, що обіцяють захопливу програму для фанатів кіберспорту з усього світу.

Call of Duty League 2025: Playoffs (Call of Duty) – липень 2025, Канада

(Call of Duty) – липень 2025, Канада LPL Split 3 2025 (League of Legends) – липень – серпень 2025, Китай

(League of Legends) – липень – серпень 2025, Китай LEC Summer 2025 (League of Legends) – липень – серпень 2025, EMEA

(League of Legends) – липень – серпень 2025, EMEA LCP Split 3 2025 (League of Legends) – липень – вересень 2025, Тайвань

(League of Legends) – липень – вересень 2025, Тайвань PUBG Mobile World Cup 2025 (PUBG Mobile) – липень – серпень 2025, Саудівська Аравія

(PUBG Mobile) – липень – серпень 2025, Саудівська Аравія VCT 2025: EMEA Stage 2 (VALORANT) – липень – серпень 2025, Німеччина

(VALORANT) – липень – серпень 2025, Німеччина VCT 2025: Americas Stage 2 (VALORANT) – липень – серпень 2025, США

(VALORANT) – липень – серпень 2025, США VCT 2025: Pacific Stage 2 (VALORANT) – липень – серпень 2025, Південна Корея

(VALORANT) – липень – серпень 2025, Південна Корея VCT 2025: China Stage 2 (VALORANT) – 3 липня – 31 серпня, Китай

(VALORANT) – 3 липня – 31 серпня, Китай Masters Riyadh 2025 (Dota 2) – 7 – 20 липня, Саудівська Аравія

(Dota 2) – 7 – 20 липня, Саудівська Аравія Esports World Cup 2025 – VALORANT (VALORANT) – 8 – 13 липня, Саудівська Аравія

(VALORANT) – 8 – 13 липня, Саудівська Аравія Esports World Cup – League of Legends (League of Legends) – 16 – 20 липня, Саудівська Аравія

(League of Legends) – 16 – 20 липня, Саудівська Аравія IEM Cologne 2025 (Counter-Strike 2) – 23 липня – 3 серпня, Німеччина

(Counter-Strike 2) – 23 липня – 3 серпня, Німеччина Esports World Cup 2025 – Chess (Шахи) – 31 липня – 3 серпня, Саудівська Аравія

Серпень

Окрім продовження Чемпіонату світу з кіберспорту 2025, у серпні такі ігри, як Pokemon UNITE та GeoGuessr, завершать розвиток своїх кіберспортивних екосистем.

Evolution Championship Series 2025 (FGC) – 1 – 3 серпня, США

(FGC) – 1 – 3 серпня, США FNCS 2025 Major 3 – Grand Finals (EU, NAC, NAW, Brazil, Asia, ME and OCE) (Fortnite) – 2 – 3 серпня, онлайн

(Fortnite) – 2 – 3 серпня, онлайн Supernova (Super Smash Bros.) – 7 – 10 серпня, США

(Super Smash Bros.) – 7 – 10 серпня, США BLAST Bounty Fall 2025 (Counter-Strike 2) – 14 – 17 серпня, Данія

(Counter-Strike 2) – 14 – 17 серпня, Данія Pokémon UNITE World Championship 2025 (Pokemon UNITE) – 15 – 17 серпня, США

(Pokemon UNITE) – 15 – 17 серпня, США Esports World Cup 2025 – CS2 (Counter-Strike 2) – 20 – 24 серпня, Саудівська Аравія

(Counter-Strike 2) – 20 – 24 серпня, Саудівська Аравія BLAST Open London 2025 (Counter-Strike 2) – 27 серпня – 7 вересня, Велика Британія

(Counter-Strike 2) – 27 серпня – 7 вересня, Велика Британія GeoGuessr World Cup 2025 (GeoGuessr) – 29 – 30 серпня, Данія

Вересень

У вересні стартують різноманітні змагання з Counter-Strike 2, зокрема ESL Pro League та StarLadder StarSeries. Однак головною подією цього місяця є Чемпіонат світу з RLCS 2025, точне місце проведення якого ще не відоме.

FNCS Global Championship (Fortnite) – 6 – 7 вересня, Франція

(Fortnite) – 6 – 7 вересня, Франція RLCS 2025 – World Championship (Rocket League) – 9 – 14 вересня, Франція

(Rocket League) – 9 – 14 вересня, Франція FISSURE Playground #2 (Counter-Strike 2) – 9 – 21 вересня, Сербія

(Counter-Strike 2) – 9 – 21 вересня, Сербія The International 2025 (Dota 2) – 11 – 14 вересня, Німеччина

(Dota 2) – 11 – 14 вересня, Німеччина VALORANT Champions 2025 (VALORANT) – 12 вересня – 5 жовтня, Франція

(VALORANT) – 12 вересня – 5 жовтня, Франція StarLadder StarSeries Season 20 (Counter-Strike 2) – 13–21 вересня, Угорщина

(Counter-Strike 2) – 13–21 вересня, Угорщина Skyesports Championship 2025 (Counter-Strike 2) – 15 – 21 вересня, Індія

(Counter-Strike 2) – 15 – 21 вересня, Індія ESL Pro League Season 22 (Counter-Strike 2) – 27 вересня – 12 жовтня, Швеція

Жовтень

Наразі на жовтень анонсовано мало подій. Однак у 2025 році в Китаї відбудеться чемпіонат світу з League of Legends, одна з найбільших кіберспортивних подій року, а в Сербії PGL проведе ще один значний турнір з Counter-Strike 2.

2025 World Championship (League of Legends) – жовтень – листопад, Китай

(League of Legends) – жовтень – листопад, Китай CS Asia Championships 2025 (Counter-Strike 2) – 1 – 13 жовтня, Китай

(Counter-Strike 2) – 1 – 13 жовтня, Китай Thunderpick World Championship 2025 (Counter-Strike 2) – 15 – 19 жовтня, Онлайн

(Counter-Strike 2) – 15 – 19 жовтня, Онлайн Halo World Championship 2025 (Halo) – 24 – 26 жовтня, США

(Halo) – 24 – 26 жовтня, США PGL Belgrade 2025 (Counter-Strike 2) – 25 жовтня – 2 листопада, Сербія

Листопад

У листопаді завершиться розробка кіберспортивної екосистеми PUBG Mobile, а в Rainbow Six, Dota 2 і Counter-Strike 2 пройдуть значні змагання.

Free Fire World Series – Global Finals 2025 (Free Fire) – листопад, Індонезія

(Free Fire) – листопад, Індонезія Brawl Stars World Finals 2025 (Brawl Stars) – листопад, ще не анонсовано

(Brawl Stars) – листопад, ще не анонсовано BLAST R6 Major November 2025 (Rainbow Six Siege) – листопад, ще не анонсовано

(Rainbow Six Siege) – листопад, ще не анонсовано PUBG Mobile Global Championship 2025 (PUBG Mobile) – листопад – грудень, Таїланд

(PUBG Mobile) – листопад – грудень, Таїланд DreamLeague Season 27 (Dota 2) – 3 – 9 листопада, онлайн

(Dota 2) – 3 – 9 листопада, онлайн BLAST Slam IV (Dota 2) – 3 –9 листопада, ще не анонсовано

(Dota 2) – 3 –9 листопада, ще не анонсовано IEM Chengdu 2025 (Counter-Strike 2) – 3 – 9 листопада, Китай

(Counter-Strike 2) – 3 – 9 листопада, Китай BLAST Rivals Fall 2025 (Counter-Strike 2) – 11 – 16 листопада, ще не анонсовано

(Counter-Strike 2) – 11 – 16 листопада, ще не анонсовано PGL Wallachia Season 5 (Dota 2) – 15 – 23 листопада, Румунія

(Dota 2) – 15 – 23 листопада, Румунія YaLLa Compass UAE 2025 (Counter-Strike 2) – 18 – 23 листопада, ОАЕ

(Counter-Strike 2) – 18 – 23 листопада, ОАЕ BLAST Slam V (Dota 2) – 24 – 30 листопада, ще не анонсовано

(Dota 2) – 24 – 30 листопада, ще не анонсовано ESL Impact League Season 8 (Counter-Strike 2) – 28 – 30 листопада, Швеція

Грудень

CS2 Major Championship Winter 2025 (Counter-Strike 2) – 1 – 14 грудня, ще не анонсовано

(Counter-Strike 2) – 1 – 14 грудня, ще не анонсовано Teamfight Tactics Paris Open (Teamfight Tactics) – 25 – 27 грудня, Франція

Важливо! Інформація про турніри, тобто про їхню кількість, час та місце проведення, може змінюватися. У матеріалі зазначені дати, відомі на момент публікації статті.