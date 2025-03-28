Від чемпіонатів світу до регіональних змагань – фанати різноманітних кіберспортивних дисциплін матимуть можливість насолодитися захопливими подіями протягом усього року. 24 Канал підготував детальний календар турнірів, які відбуватимуться у 2025-му.
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Березень
- LPL Split 2 2025 (League of Legends) – 22 березня – 14 червня, Китай
- LEC Spring 2025 (League of Legends) – 29 березня – 12 травня, Німеччина
- VCT 2025: EMEA Stage 1 (VALORANT) – 26 березня – 18 травня, Німеччина
- VCT 2025: Americas Stage 1 (VALORANT) – 21 березня – 4 травня, США
- VCT 2025: Pacific Stage 1 (VALORANT) – 22 березня – 11 травня, Південна Корея
- Capcom Cup 11 (Street Fighter 6) – 3 – 8 березня, Японія
- Overwatch Champions Series 2025 – Asia Stage 1 (Overwatch 2) – 6-9 березня, Південна Корея
- PGL Wallachia Season 3 (Dota 2) – 8 – 16 березня, Румунія
- First Stand 2025 (League of Legends) – 10 – 16 березня, Південна Корея
- VCT 2025: China Stage 1 (VALORANT) – 13 березня – 4 травня, Китай
- Into the Arcane Tactician’s Crown (Teamfight Tactics) – 14 – 16 березня, онлайн
- Call of Duty League 2025: Stage 2 Major (Call of Duty) – 20 – 23 березня, США
- ARC World Tour 2024 Finals (Guilty Gear) – 21 – 23 березня, США
- RLCS 2025 – Birmingham Major (Rocket League) – 27 – 30 березня, Велика Британія
- Rivals Fight Night #4 (Marvel Rivals) – 27 березня, онлайн
- Battle For BC 7 (Super Smash Bros.) – 28 – 30 березня, Канада
- Overwatch Champions Series 2025 – China Stage 1 (Overwatch 2) – 27 березня – 6 квітня, Китай
Квітень
Квітень 2025 року стане важливим місяцем для кіберспортивної спільноти, а в центрі уваги опиняться Counter-Strike 2 та Dota 2. Заплановано низку гучних подій, серед яких PGL Bucharest, BLAST Rivals Spring 2025, IEM Spring, ESL One Raleigh та PGL Wallachia Season 4.
Крім того, відбудеться Stage 3 Major Ліги Call of Duty та ESL Snapdragon Pro Series: Mobile Masters 2025. Тож привернуть значну увагу цього місяця:
- Milk Cup Series Qualifiers (Fortnite) – березень – серпень 2025, Мексика
- LTA Split 2 (League of Legends) – 5 квітня – 8 червня, Північна Америка
- Red Bull Kumite (Street Fighter 6) – 5 квітня – 6 квітня, Франція
- ESL Snapdragon Pro Series: Mobile Masters 2025 (Mobile Legends: Bang Bang) – 7 квітня – 13 квітня, Індонезія
- LCK 2025 Season (League of Legends) – 2 квітня – вересень 2025, Південна Корея
- LCP Split 2 2025 (League of Legends) – квітень – червень 2025, Тайвань
- PGL Bucharest 2025 (Counter-Strike 2) – 6 квітня – 13 квітня, Румунія
- ESL One Raleigh 2025 (Dota 2) – 7 квітня – 13 квітня, США
- PUBG Mobile Global Open 2025 (PUBG) – 12 квітня – 13 квітня, Узбекистан
- YaLLa Compass Qatar 2025 (Counter-Strike 2) – 15 квітня – 20 квітня, Катар
- Overwatch 2 Champions Clash 2025 Hangzhou (Overwatch 2) – 18 квітня – 20 квітня, Китай
- PGL Wallachia Season 4 (Dota 2 – 19 квітня) – 27 квітня, Румунія
- Intel Extreme Masters Melbourne 2025 (Counter-Strike 2) – 21 квітня – 27 квітня, Австралія
- Call of Duty League 2025: Stage 3 Major (Call of Duty) – 24 квітня – 27 квітня, США
- LVL UP EXPO (FGC) – 25 квітня – 27 квітня, США
- FNCS 2025 Major 2 – Grand Finals (Fortnite) – 26 квітня – 27 квітня, онлайн
- BLAST Rivals Spring 2025 (Counter-Strike 2) – 30 квітня – 4 травня, Мексика
Травень
Цьогоріч Counter-Strike 2 збереже свою значну присутність у кіберспортивному календарі. Травневі події доповнять аж чотири важливих турніри з цієї дисципліни. Серед них у центрі уваги буде 7-й сезон ESL Impact League – ексклюзивного змагання з Counter-Strike 2, присвяченого гравцям-жінкам.
- BLAST Slam III (Dota 2) – 5 – 11 травня, місце проведення невідоме
- PGL Astana 2025 (Counter-Strike 2) – 10 – 18 травня, Казахстан
- DreamLeague Season 26 (Dota 2) – 12 – 25 травня, онлайн
- Intel Extreme Masters Dallas 2025 (Counter-Strike 2) – 19 – 25 травня, США
- ESL Impact League Season 7 (Counter-Strike 2) – 23 – 25 травня, США
- VCT Game Changers NA Stage 1 Main Event (VALORANT) – 23 травня – 1 червня, США
- Call of Duty League 2025: Stage 4 Major (Call of Duty) – 23 – 25 травня, США
- Skyesports Masters 2025 (Counter-Strike 2) – 26 травня – 1 червня, Індія
Червень
У червні кіберспортивна арена відзначиться серією міжнародних подій, оскільки провідні ігри, такі як VALORANT, Counter-Strike, Rocket League та League of Legends, готуються до проведення глобальних змагань.
Ці турніри підсвітять найкращі команди у кожній із цих дисциплін та неодмінно привернуть увагу фанатів і гравців з усього світу.
- VCT 2025: Masters Toronto (VALORANT) – 7 – 22 червня, Канада
- BLAST.tv Austin Major 2025 (Counter-Strike 2) – 9 – 22 червня, США
- CEO 2025 (FGC) – 13 – 15 червня, США
- Pokemon NA International Qualifiers (Pokemon) – 13 – 15 червня, США
- RLCS 2025 – Raleigh Major (Rocket League) – 26 – 29 червня, США
- Mid-Season Invitational 2025 (League of Legends) – 27 червня – 12 липня, Канада
Липень
У липні 2025 року в Саудівській Аравії відбудеться довгоочікуваний Чемпіонат світу з кіберспорту 2025 – багатотитульний турнір, який, як очікується, приверне значну увагу ігрової спільноти. Протягом місяця в рамках чемпіонату відбудеться безліч великих кіберспортивних подій.
Серед найбільших підтверджених змагань – чемпіонат світу з PUBG Mobile World Cup 2025 та низка нових шахових турнірів, що обіцяють захопливу програму для фанатів кіберспорту з усього світу.
- Call of Duty League 2025: Playoffs (Call of Duty) – липень 2025, Канада
- LPL Split 3 2025 (League of Legends) – липень – серпень 2025, Китай
- LEC Summer 2025 (League of Legends) – липень – серпень 2025, EMEA
- LCP Split 3 2025 (League of Legends) – липень – вересень 2025, Тайвань
- PUBG Mobile World Cup 2025 (PUBG Mobile) – липень – серпень 2025, Саудівська Аравія
- VCT 2025: EMEA Stage 2 (VALORANT) – липень – серпень 2025, Німеччина
- VCT 2025: Americas Stage 2 (VALORANT) – липень – серпень 2025, США
- VCT 2025: Pacific Stage 2 (VALORANT) – липень – серпень 2025, Південна Корея
- VCT 2025: China Stage 2 (VALORANT) – 3 липня – 31 серпня, Китай
- Masters Riyadh 2025 (Dota 2) – 7 – 20 липня, Саудівська Аравія
- Esports World Cup 2025 – VALORANT (VALORANT) – 8 – 13 липня, Саудівська Аравія
- Esports World Cup – League of Legends (League of Legends) – 16 – 20 липня, Саудівська Аравія
- IEM Cologne 2025 (Counter-Strike 2) – 23 липня – 3 серпня, Німеччина
- Esports World Cup 2025 – Chess (Шахи) – 31 липня – 3 серпня, Саудівська Аравія
Серпень
Окрім продовження Чемпіонату світу з кіберспорту 2025, у серпні такі ігри, як Pokemon UNITE та GeoGuessr, завершать розвиток своїх кіберспортивних екосистем.
- Evolution Championship Series 2025 (FGC) – 1 – 3 серпня, США
- FNCS 2025 Major 3 – Grand Finals (EU, NAC, NAW, Brazil, Asia, ME and OCE) (Fortnite) – 2 – 3 серпня, онлайн
- Supernova (Super Smash Bros.) – 7 – 10 серпня, США
- BLAST Bounty Fall 2025 (Counter-Strike 2) – 14 – 17 серпня, Данія
- Pokémon UNITE World Championship 2025 (Pokemon UNITE) – 15 – 17 серпня, США
- Esports World Cup 2025 – CS2 (Counter-Strike 2) – 20 – 24 серпня, Саудівська Аравія
- BLAST Open London 2025 (Counter-Strike 2) – 27 серпня – 7 вересня, Велика Британія
- GeoGuessr World Cup 2025 (GeoGuessr) – 29 – 30 серпня, Данія
Вересень
У вересні стартують різноманітні змагання з Counter-Strike 2, зокрема ESL Pro League та StarLadder StarSeries. Однак головною подією цього місяця є Чемпіонат світу з RLCS 2025, точне місце проведення якого ще не відоме.
- FNCS Global Championship (Fortnite) – 6 – 7 вересня, Франція
- RLCS 2025 – World Championship (Rocket League) – 9 – 14 вересня, Франція
- FISSURE Playground #2 (Counter-Strike 2) – 9 – 21 вересня, Сербія
- The International 2025 (Dota 2) – 11 – 14 вересня, Німеччина
- VALORANT Champions 2025 (VALORANT) – 12 вересня – 5 жовтня, Франція
- StarLadder StarSeries Season 20 (Counter-Strike 2) – 13–21 вересня, Угорщина
- Skyesports Championship 2025 (Counter-Strike 2) – 15 – 21 вересня, Індія
- ESL Pro League Season 22 (Counter-Strike 2) – 27 вересня – 12 жовтня, Швеція
Жовтень
Наразі на жовтень анонсовано мало подій. Однак у 2025 році в Китаї відбудеться чемпіонат світу з League of Legends, одна з найбільших кіберспортивних подій року, а в Сербії PGL проведе ще один значний турнір з Counter-Strike 2.
- 2025 World Championship (League of Legends) – жовтень – листопад, Китай
- CS Asia Championships 2025 (Counter-Strike 2) – 1 – 13 жовтня, Китай
- Thunderpick World Championship 2025 (Counter-Strike 2) – 15 – 19 жовтня, Онлайн
- Halo World Championship 2025 (Halo) – 24 – 26 жовтня, США
- PGL Belgrade 2025 (Counter-Strike 2) – 25 жовтня – 2 листопада, Сербія
Листопад
У листопаді завершиться розробка кіберспортивної екосистеми PUBG Mobile, а в Rainbow Six, Dota 2 і Counter-Strike 2 пройдуть значні змагання.
- Free Fire World Series – Global Finals 2025 (Free Fire) – листопад, Індонезія
- Brawl Stars World Finals 2025 (Brawl Stars) – листопад, ще не анонсовано
- BLAST R6 Major November 2025 (Rainbow Six Siege) – листопад, ще не анонсовано
- PUBG Mobile Global Championship 2025 (PUBG Mobile) – листопад – грудень, Таїланд
- DreamLeague Season 27 (Dota 2) – 3 – 9 листопада, онлайн
- BLAST Slam IV (Dota 2) – 3 –9 листопада, ще не анонсовано
- IEM Chengdu 2025 (Counter-Strike 2) – 3 – 9 листопада, Китай
- BLAST Rivals Fall 2025 (Counter-Strike 2) – 11 – 16 листопада, ще не анонсовано
- PGL Wallachia Season 5 (Dota 2) – 15 – 23 листопада, Румунія
- YaLLa Compass UAE 2025 (Counter-Strike 2) – 18 – 23 листопада, ОАЕ
- BLAST Slam V (Dota 2) – 24 – 30 листопада, ще не анонсовано
- ESL Impact League Season 8 (Counter-Strike 2) – 28 – 30 листопада, Швеція
Грудень
- CS2 Major Championship Winter 2025 (Counter-Strike 2) – 1 – 14 грудня, ще не анонсовано
- Teamfight Tactics Paris Open (Teamfight Tactics) – 25 – 27 грудня, Франція