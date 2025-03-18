Що таке Club Partner Program

Клубна партнерська програма – це ініціатива на 20 мільйонів доларів, спрямована на "стійке зростання кіберспортивних організацій". Вона роздає кіберспортивним організаціям різні суми грошей для розширення їхніх брендів і глобальної фанатської бази. Максимально можна отримати до 1 мільйона доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Esports World Cup Foundation.

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Програма існує з 2023 року і відтепер налічує 40 учасників, які об'єднують під своїм дахом 300 мільйонів уболівальників по всьому світу. В рамках фінансування від команд очікується "захопливий досвід і контент, який поглиблює їхній зв'язок з уболівальниками", включаючи виробництво за лаштунками, документальні фільми про гравців та живий досвід для фанатів. Простіше кажучи – це допомога у просуванні свого бренду за допомогою різноманітних маркетингових кампаній напередодні та під час Esports World Cup 2025.

Це вигідно не лише самим командам, а й організаторам Кубка світу, оскільки чим більше ці команди залучать глядачів на свої матчі, тим більше рекламних грошей отримає Esports World Cup Foundation.

Зазначається, що вісім організацій отримали запрошення на основі високих результатів на Esports World Cup 2024, а решта команд пройшли суворий відбір, навіть якщо вони були учасниками минулорічної програми. Загалом було розглянуто 200 заявок.



Усі команди, які потрапили до партнерської програми / Фото EWCF

NAVI були одними з перших, хто забезпечив собі місце у партнерській програмі EWCF Club Partner Program 2025. Українська кіберспортивна організація добре себе показала минулого року. Наприклад, у фіналі чемпіонату з CS2 в Ер-Ріяді NAVI здобули перемогу над G2 з рахунком 2:1. Успіхів також досягли команди з Warzone та Teamfight Tactics. Загалом, як зазначають самі NAVI, на EWC 2024 вони зібрали призових на 600 000 доларів, а також отримали місце у перші десятці найкращих.