Что такое Club Partner Program

Клубная партнерская программа – это инициатива на 20 миллионов долларов, направленная на "устойчивый рост киберспортивных организаций". Она раздает киберспортивным организациям различные суммы денег для расширения их брендов и глобальной фанатской базы. Максимально можно получить до 1 миллиона долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Esports World Cup Foundation.

Смотрите также Самая популярная платформа для соревновательного киберспорта получила украинскую локализацию

Программа существует с 2023 года и отныне насчитывает 40 участников, которые объединяют под своей крышей 300 миллионов болельщиков по всему миру. В рамках финансирования от команд ожидается "увлекательный опыт и контент, который углубляет их связь с болельщиками", включая производство за кулисами, документальные фильмы об игроках и живой опыт для фанатов. Проще говоря – это помощь в продвижении своего бренда с помощью различных маркетинговых кампаний накануне и во время Esports World Cup 2025.

Это выгодно не только самим командам, но и организаторам Кубка мира, поскольку чем больше эти команды привлекут зрителей на свои матчи, тем больше рекламных денег получит Esports World Cup Foundation.

Отмечается, что восемь организаций получили приглашение на основе высоких результатов на Esports World Cup 2024, а остальные команды прошли строгий отбор, даже если они были участниками прошлогодней программы. Всего было рассмотрено 200 заявок.



Все команды, которые попали в партнерскую программу / Фото EWCF

NAVI были одними из первых, кто обеспечил себе место в партнерской программе EWCF Club Partner Program 2025. Украинская киберспортивная организация хорошо себя показала в прошлом году. Например, в финале чемпионата по CS2 в Эр-Рияде NAVI одержали победу над G2 со счетом 2:1. Успехов также достигли команды из Warzone и Teamfight Tactics. В целом, как отмечают сами NAVI, на EWC 2024 они собрали призовых на 600 000 долларов, а также получили место в первой десятке лучших.