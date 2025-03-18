Что такое Club Partner Program
Клубная партнерская программа – это инициатива на 20 миллионов долларов, направленная на "устойчивый рост киберспортивных организаций". Она раздает киберспортивным организациям различные суммы денег для расширения их брендов и глобальной фанатской базы. Максимально можно получить до 1 миллиона долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Esports World Cup Foundation.
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Программа существует с 2023 года и отныне насчитывает 40 участников, которые объединяют под своей крышей 300 миллионов болельщиков по всему миру. В рамках финансирования от команд ожидается "увлекательный опыт и контент, который углубляет их связь с болельщиками", включая производство за кулисами, документальные фильмы об игроках и живой опыт для фанатов. Проще говоря – это помощь в продвижении своего бренда с помощью различных маркетинговых кампаний накануне и во время Esports World Cup 2025.
Отмечается, что восемь организаций получили приглашение на основе высоких результатов на Esports World Cup 2024, а остальные команды прошли строгий отбор, даже если они были участниками прошлогодней программы. Всего было рассмотрено 200 заявок.
Все команды, которые попали в партнерскую программу / Фото EWCF
NAVI были одними из первых, кто обеспечил себе место в партнерской программе EWCF Club Partner Program 2025. Украинская киберспортивная организация хорошо себя показала в прошлом году. Например, в финале чемпионата по CS2 в Эр-Рияде NAVI одержали победу над G2 со счетом 2:1. Успехов также достигли команды из Warzone и Teamfight Tactics. В целом, как отмечают сами NAVI, на EWC 2024 они собрали призовых на 600 000 долларов, а также получили место в первой десятке лучших.