Победители

На официальном сайте Кубка мира уже можно найти список всех победителей в каждой из дисциплин. Так, например, украинская команда NAVI доминирует в Counter-Strike 2, T1 забрала победу в League of Legends, а в Tekken 8 победителем вышел ULSAN.

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Что же касается рейтинга лучших киберспортивных организаций, потому что он считался не по победе в конкретной игре, а по общему количеству набранных баллов, то есть фактически количеством побед во всех дисциплинах.

Natus Vincere заняла восьмое место по итогам соревнований. NAVI заработали в общем 1170 очков, большую часть которых составляют результаты Counter-Strike 2. Как отмечают организаторы, восьмое место принесло NAVI 600 000 долларов.

На первом месте расположилась саудовская организация Team Falcons, как и ожидалось ранее. Еще за неделю до финала она набрала так много баллов, что никакие изменения не позволили бы конкурентам ее обогнать. Многие этим остались недовольны, видя в этом мошенничество. Falcons забирают 7 миллионов долларов.

Второе место получила Team Liquid из Нидерландов, она получила 4 миллиона долларов.

Team BDS занимает третье место и забирает 2 миллиона.

Далее – Team Vitality. Полтора миллиона долларов.

Пятерку замыкает T1 с результатом в 1 250 000 долларов.



Лучшие киберспортивные организации мира в 2024 году / Фото Esports World Cup

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