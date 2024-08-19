Кто победил и почему так рано

Победительницей уже назвали команду Team Falcons. Дело в том, что она заработала столько очков Club Championship, что ни одна другая организация не сможет выбить их с первой позиции, какие бы победы не получила в дальнейшем. Это означает, что какими бы ни были результаты всех последующих матчей, Team Falcons может праздновать свой триумф уже сейчас и не волноваться о своих дальнейших результатах.

Смотрите также Самые успешные киберспортсмены в истории: кто они и сколько заработали

Сейчас организация имеет колоссальные возможности 4160 баллов Club Championship, а Team Liquid занимает второе место с 1760 баллами. Это такая огромная пропасть, что не оставляет шансов никому другому.

Такое положение дел не всем по нраву. Team Falcons играет на домашнем поле, поскольку организация происходит из Саудовской Аравии, где проходит Чемпионат мира. Как утверждают, Team Falcons занималась составлением списка для большего количества игр, чем любая другая организация, что дало ей серьезное преимущество с самого начала.

Приближаясь к последней неделе турнира, организация выиграла турниры Call of Duty Warzone и Free Fire и заняла высокие места в турнирах Apex Legends и ML:BB.

Команда также заработала немного баллов в Dota 2, ML:BB Women, Overwatch 2 и Fortnite.

После этого фонд Esports World Cup подтвердил, что несмотря ни на что, Team Falcons является однозначным победителем EWC:

Некоторые болельщики выразили возмущение в соцсетях, заявив, что Team Falcons "купила победу", нечестно выбирая для себя соответствующих слабых соперников, а сильных выставляя против других команд.

Как бы там ни было, но вряд ли можно ожидать, что организаторы будут что-то менять. Команда Team Falcons поднимет первый трофей клубного чемпионата и выйдет с огромным призом в 7 миллионов долларов в дополнение к тому, что она заработала в различных играх, в которых участвовала.

Бути в курсі топових кіберспортивних подій – легко. Найактуальніші прогнози та результати турнірів – усе це і не тільки доступно на Favbet – одній з найбільших iGaming-компаній України. Залишайтесь завжди в епіцентрі кіберспортивних новин разом із Favbet!



УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.



ТОВ “БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ “ФАВБЕТ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022, та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.