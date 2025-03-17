Таким образом FACEIT – это своеобразный портал в мир киберспорта, где можно и играть, и смотреть за игрой других, и устраивать соревнования. Его услугами пользуются крупнейшие организаторы киберспортивных турниров, что делает платформу очень популярной. Учитывая это, большим минусом было отсутствие украинского языка среди доступных локализаций. Но теперь появился и он, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание GameInside, которое первым заметило изменение.

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Новый язык

Как пишет источник, теперь на сайте можно увидеть 19 языков, в частности польский, испанский, португальский, шведский, финский, македонский и хорватский.

Сервис не раскрывает, сколько пользователей из Украины пользуется сайтом и основной программой, которая устанавливается на компьютер. Однако, учитывая, что FACEIT имеет хорватский и македонский языки, количество носителей которой составляет 3,86 миллиона и 1,82 миллиона соответственно, запуск украинского является вполне логичным шагом, особенно учитывая то, что одна из самых популярных киберспортивных организаций в истории – это украинская NAVI.

Мы стремимся развивать экосистему киберспорта, предлагая игрокам любого уровня возможность соревноваться в конкурентной среде с играми, которые они любят, а также предоставляя издателям и сторонним организаторам инструменты, необходимые для построения конкурентного сообщества,

– пишут разработчики на своем сайте.

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