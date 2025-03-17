Таким чином FACEIT – це своєрідний портал у світ кіберспорту, де можна і грати, і дивитися за грою інших, і влаштовувати змагання. Його послугами користуються найбільші організатори кіберспортивних турнірів, що робить платформу дуже популярною. З огляду на це, великим мінусом була відсутність української мови серед доступних локалізацій. Але тепер з'явилась і вона, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання GameInside, яке першим помітило зміну.

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Нова мова

Як пише джерело, тепер на сайті можна побачити 19 мов, зокрема польську, іспанську, португальську, шведську, фінську, македонську та хорватську.

Сервіс не розкриває, скільки користувачів з України користується сайтом і основною програмою, яка встановлюється на комп'ютер. Однак, враховуючи, що FACEIT має хорватську та македонську мови, кількість носіїв якої становить 3,86 мільйона і 1,82 мільйона відповідно, запуск української є цілком логічним кроком, особливо з огляду на те, що одна з найпопулярніших кіберспортивних організацій в історії – це українська NAVI.

Ми прагнемо розвивати екосистему кіберспорту, пропонуючи гравцям будь-якого рівня можливість змагатися в конкурентному середовищі з іграми, які вони люблять, а також надаючи видавцям і стороннім організаторам інструменти, необхідні для побудови конкурентної спільноти,

– пишуть розробники на своєму сайті.

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