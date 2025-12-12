Чим Chovy заслужив перемогу?

Переможця визначали шляхом голосування, де Chovy змагався проти представників різних кіберспортивних дисциплін. Серед претендентів були Брок "brawk" Сомерхалдер і Forsaken з VALORANT, Какеру "Kakeru" Ватанабе та Сауль "MenaRD" Леонардо зі Street Fighter, а також Матьє "ZywOo" Ербо з Counter-Strike 2, пише 24 Канал з посиланням на BLIX.GG.

Попри те, що багато експертів прогнозували перемогу ZywOo, саме Chovy отримав найбільшу підтримку глядачів. Його успіх цілком заслужений, адже 2025 рік виявився надзвичайно продуктивним для корейського гравця та його команди Gen.G.

Протягом сезону Gen.G демонструвала стабільно високі результати на міжнародній арені:

Команда посіла друге місце на LCK Cup 2025;

Здобула перемогу на Mid-Season Invitational 2025 та Esports World Cup 2025, а також виграла чемпіонат LCK 2025;

Єдиною прикрістю стала невдача на Worlds 2025, де титул дістався T1, а Gen.G завершила виступ на 3 – 4 позиціях.

Особисті досягнення Chovy справляють не менше враження:

Він отримав звання MVP чемпіонату LCK 2025;

Узяв MVP фіналів MSI 2025, продемонструвавши найвищий рівень гри саме в найважливіші моменти;

Крім того, він потрапив до складу LCK First All-Pro Team у всіх чотирьох розіграшах цього року.

Варто додати, що раніше Chovy вже отримував нагороду Гравця року на League Awards 2025, нагадує GosuGamers.

Момент оголошення переможця: дивіться відео

Аналітики й фанати одностайно визнають Chovy ключовою фігурою успіху Gen.G. Його бездоганна механіка, тактичне мислення та стабільність перетворили його на справжню опору команди протягом усього року.

Інші переможці церемонії

The Game Awards 2025 відзначила найкращих не лише серед кіберспортсменів. У категорії "Найкраща кіберспортивна команда" перемогла Team Vitality, а Counter-Strike 2 визнали найкращою кіберспортивною грою року.

Серед звичайних відеоігор головну нагороду "Гра року" отримала Clair Obscur: Expedition 33, яка також здобула перемогу в номінації "Найкраща рольова гра".

Повний список переможців у всіх категоріях доступний на офіційному сайті церемонії.