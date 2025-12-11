Смаки критиків і геймерів цього року розійшлися як ніколи, адже з 10 найкращих проєктів за оцінкою останніх, лише 5 потрапили до номінацій на The Game Awards 2025, інформує 24 Канал.

Які ігри 2025 року потрапили в перелік найкращих за версією геймерів?

2025 рік виявився одним з найбагатших на вдалі ігрові релізи.

Кожен фанат віртуальних розваг, безумовно, отримав у свою колекцію нові гідні проєкти, але ж які творіння догодили геймерам найбільше?

Ми спробували з'ясувати це за допомогою оцінок від користувачів порталу metacritic.

Зауважте, у рейтингу не представлені ремастери, порти на інші платформи та проєкти, загальна кількість відгуків на які менше ніж 300 рецензій. Вирахувано середню оцінку з усіх платформ.

Отож, до 10 найрейтинговіших проєктів за версією геймерів цьогоріч потрапили:

Clair Obscur: Expedition 33 – 9.7 з 10 (понад 30 тисяч відгуків); Dispatch – 9.2 з 10 (близько 1,4 тисячі відгуків); Digimon Story Time Stranger – 9.2 з 10 (близько 800 відгуків); Trails in the Sky 1st Chapter – 9.2 з 10 (близько 400 відгуків); Donkey Kong Bananza – 9.0 з 10 (понад 2,5 тисячі відгуків); Sonic Racing: CrossWorlds – 9.0 з 10 (близько 700 відгуків); DELTARUNE – 8.9 з 10 (близько 500 відгуків); Hollow Knight: Silksong – 8.8 з 10 (близько 7 тисяч відгуків); Death Stranding 2: On The Beach – 8.8 з 10 (близько 3,3 тисячі відгуків); Kirby Air Riders – 8.8 з 10 (близько 400 відгуків).

Отож, виходить, що з цієї вибірки лише 5 проєктів є номінованими на нагороди The Game Awards 2025, інформує сайт церемонії.