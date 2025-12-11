Вкусы критиков и геймеров в этом году разошлись как никогда, ведь из 10 лучших проектов по оценке последних, только 5 попали в номинации на The Game Awards 2025, информирует 24 Канал.
Какие игры 2025 года попали в перечень лучших по версии геймеров?
2025 год оказался одним из самых богатых на удачные игровые релизы.
Каждый фанат виртуальных развлечений, безусловно, получил в свою коллекцию новые достойные проекты, но какие же творения угодили геймерам больше всего?
Мы попытались выяснить это с помощью оценок от пользователей портала metacritic.
Заметьте, в рейтинге не представлены ремастеры, порты на другие платформы и проекты, общее количество отзывов на которые менее 300 рецензий. Вычислено среднюю оценку по всем платформам.
Поэтому, в 10 самых рейтинговых проектов по версии геймеров в этом году попали:
- Clair Obscur: Expedition 33 – 9.7 из 10 (более 30 тысяч отзывов);
- Dispatch – 9.2 из 10 (около 1,4 тысячи отзывов);
- Digimon Story Time Stranger – 9.2 из 10 (около 800 отзывов);
- Trails in the Sky 1st Chapter – 9.2 из 10 (около 400 отзывов);
- Donkey Kong Bananza – 9.0 из 10 (более 2,5 тысяч отзывов);
- Sonic Racing: CrossWorlds – 9.0 из 10 (около 700 отзывов);
- DELTARUNE – 8.9 из 10 (около 500 отзывов);
- Hollow Knight: Silksong – 8.8 из 10 (около 7 тысяч отзывов);
- Death Stranding 2: On The Beach – 8.8 из 10 (около 3,3 тысячи отзывов);
- Kirby Air Riders – 8.8 из 10 (около 400 отзывов).
Поэтому, получается, что из этой выборки только 5 проектов являются номинированными на награды The Game Awards 2025, информирует сайт церемонии.