Що треба знати про PGL Cluj-Napoca?

Організатори PGL повідомили про завершення формування списку учасників першого великого турніру 2026 року. Змагання проходитимуть у форматі, що передбачає дві основні стадії: групову та плей-оф, пише 24 Канал з посиланням на оголошення NAVI.

На груповому етапі шістнадцять команд змагатимуться за швейцарською системою, де всі матчі проводитимуться у форматі "до трьох перемог" (best of 3). За результатами цього етапу вісім найкращих колективів отримають путівки до фінальної частини турніру.

Плей-оф відбудеться за класичною сіткою на вибування, де всі зустрічі, окрім фіналу, також пройдуть у форматі best of 3.

Ґрандфінал визначить переможця у протистоянні "до п'яти перемог" (best of 5).

Цей турнір стане найпрестижнішим заходом PGL з моменту повернення організації до проведення регулярних змагань у 2025 році, після того, як Valve припинила підтримку франшизних ліг. До участі запросили майже всіх представників світової кіберспортивної еліти.

Хто зіграє на турнірі?

Зі шістнадцяти найсильніших команд світу за рейтингом на 5 січня 2026 року запрошення прийняли чотирнадцять колективів. Відмовилися брати участь лише дві команди – Spirit та Liquid, пише HLTV. Їхні місця зайняли HEROIC та paiN, які посідали сімнадцяту та вісімнадцяту позиції рейтингу відповідно.

Повний список учасників, да ними Liquipedia, включає такі команди:

Українські Natus Vincere та B8.

FURIA з Бразилії.

Європейські змішані склади Vitality, Falcons, MOUZ, FaZe, G2 та HEROIC.

Монгольську The MongolZ.

Бразильські Legacy та paiN.

Французьку 3DMAX.

Данську Astralis.

Aurora, яку називають турецькою, хоча наразі команда з турецьких гравців належить російському власнику. Ще одна російська команда на турнірі – PARIVISION.

Чого чекати далі?

Розклад стартових матчів організатори оприлюднять пізніше. За традицією PGL, глядачі можуть очікувати високий рівень трансляцій та напружену боротьбу між найсильнішими командами планети за значний призовий фонд – кожна з шістнадцяти команд змагатиметься за свою частку від 625 тисяч доларів, які розподілятимуться між учасниками залежно від зайнятих місць.