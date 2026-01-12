Як NAVI та інші команди здобули місця на турнірі?

Natus Vincere змогли гарантувати собі участь у DreamLeague Season 28 після перемоги у фіналі нижньої сітки кваліфікації Західної Європи. У вирішальному матчі NAVI впевнено обіграли Zero Tenacity з рахунком 2 – 0, не залишивши супернику шансів на камбек. Цей успіх став логічним завершенням непростого шляху команди у відбірковому етапі, повідомляє 24 Канал з посиланням на CyberScore.

Старт кваліфікації для NAVI виявився далеким від ідеального. У верхній сітці команда зазнала поразки від MOUZ і була змушена продовжити боротьбу в нижній частині турнірної таблиці.

Там колектив спочатку здолав Lynx у серії з рахунком 2 – 1, а згодом витримав складний поєдинок проти Zero Tenacity, який і став вирішальним у боротьбі за слот.

Паралельно свій квиток на турнір оформила Team Liquid. Колектив переграв Zero Tenacity у верхній сітці та раніше за інших забезпечив собі місце серед учасників DreamLeague Season 28. Таким чином, Zero Tenacity двічі поступилися у ключових матчах і залишилися поза основним етапом.

Першою ж командою, яка пройшла кваліфікацію від Західної Європи, стала MOUZ. Вони послідовно обіграли Natus Vincere та Team Falcons, що стало однією з головних несподіванок відбору. Перемога над Falcons виглядала особливо показовою, адже цей колектив вважали фаворитом не лише кваліфікації, а й усього турніру. Для MOUZ вихід на DreamLeague Season 28 став важливим кроком після нестабільних результатів наприкінці минулого сезону.

Ще один слот у регіоні дістався Team Falcons, які у фіналі нижньої сітки перемогли Virtus.pro з рахунком 2 – 1.

Водночас у кваліфікації Східної Європи BetBoom Team здолали Aurora Gaming у гранд-фіналі з результатом 3 – 1 і також забезпечили собі участь у турнірі.

Кваліфікації до DreamLeague Season 28 тривали з 05.01.2026 по 12.01.2026.

Основний етап чемпіонату відбудеться з 16.02.2026 по 01.03.2026 в онлайн-форматі, зазначає Liquipedia.

У турнірі візьмуть участь 24 команди, а загальний призовий фонд складе 1 мільйон доларів.

Для NAVI це вже другий значущий результат на старті 2026 року після успішного відбору на BLAST Slam VI, що свідчить про стабільний прогрес команди на міжнародній сцені.