Які досягнення показала Natus Vincere у 2025 році?

Протягом минулого року ігри різних підрозділів Natus Vincere привернули увагу понад 133,3 мільйона годин перегляду. Найбільший внесок у цей показник зробив підрозділ Counter-Strike 2, на який припадає майже половина всієї аудиторії – 45 відсотків, пише 24 Канал з посиланням на Ukrainian Esports & Streaming.

Команди з інших дисциплін також показали гідні результати:

Mobile Legends: Bang Bang зібрав 18,4 відсотка переглядів.

PUBG: Battlegrounds – 12,7 відсотка.

Dota 2 – 11,7 відсотка від загального обсягу.

Представники організації взяли участь у 131 турнірі різного рівня та провели 1142 офіційні матчі. Така активність дозволила утримувати стабільний інтерес аудиторії протягом усього року.

Піковий онлайн у 2025 році

Рекордний піковий онлайн склав 2,56 мільйона глядачів одночасно. Цей показник був досягнутий під час матчу азійського складу організації з Mobile Legends: Bang Bang в індонезійській лізі MPL. Український клуб підписав цю команду саме у 2025 році, що виявилося успішним рішенням з погляду залучення міжнародної аудиторії.

Natus Vincere на StarLadder Budapest Major 2025

Окремої уваги заслуговує півфінальний матч StarLadder Budapest Major 2025, де Natus Vincere зустрілася з FaZe Clan у протистоянні, що завершилося поразкою з рахунком 1:2. Ця гра стала другою за популярністю в історії українськомовних кіберспортивних трансляцій, зібравши 116,2 тисячі глядачів одночасно, пише Sportarena.

В цілому успіх Natus Vincere підтверджує статус організації як однієї з найвпливовіших у світовому кіберспорті. Різноманітність дисциплін, у яких виступають команди клубу, дозволяє залучати широку аудиторію з різних регіонів світу та утримувати їхню увагу протягом року.

Український кіберспорт: загальні тенденції

Загалом українськомовний сегмент кіберспортивних трансляцій демонструє стабільне зростання. У 2025 році загальна кількість годин перегляду збільшилася майже на третину порівняно з попереднім роком і сягнула понад 25,16 мільйона годин. Це на 30,5 відсотка більше, ніж було зафіксовано у 2024 році, що свідчить про зростаючий інтерес українськомовної аудиторії до кіберспортивних подій.