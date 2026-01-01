Які події визначили розвиток Mobile Legends у 2025 році?

Одним із найгучніших етапів року стала експансія західних та арабських клубів у Південно-Східну Азію. У травні європейська організація Team Vitality викупила відомий індонезійський клуб Bigetron Esports, отримавши прямий доступ до однієї з найсильніших ліг світу. Хоча оновлений склад Bigetron від Vitality не зміг кваліфікуватися на чемпіонат світу M7, їхня жіноча команда підтвердила свій статус лідера, виборовши перше місце на турнірі MLBB Women’s Invitational 2025, пише 24 Канал.

Схожу стратегію обрали організації із Саудівської Аравії – Team Falcons та Twisted Minds. Вони викупили слоти у філіппінській лізі (MPL Philippines), замінивши там колишніх чемпіонів світу Blacklist International та RSG Philippines. Цей крок продемонстрував величезну комерційну привабливість філіппінської сцени, яка є головним джерелом світових талантів. На фінальний турнір сезону M7, який почнеться в січні, від Філіппін зрештою поїдуть Team Liquid PH та Aurora Gaming, тоді як саудівські колективи не пройшли місцевий відбір, хоча Team Falcons виступить на чемпіонаті як переможець регіону MENA.

Важливі структурні зміни відбулися і в Малайзії. Місцева ліга MPL Malaysia почала продавати квитки на матчі, а згодом оголосила, що з 2026 року перейде на закриту франшизну систему, як це вже зроблено в сусідніх країнах.

Mobile Legends: Bang Bang отримує державну підтримку

На державному рівні гра знову підтвердила статус офіційного виду спорту на SEA Games 2025. У чоловічому заліку перемогли фаворити з Філіппін, а серед жінок золото несподівано здобула збірна Малайзії, здолавши філіппінок у напруженій фінальній серії з семи ігор.

Окрім цього, дисципліну вже включили до програми Азійських ігор 2026 року.

Особисті здобутки

Особистим тріумфом рік завершився для легендарного гравця KarlTzy. Вигравши Mid Season Cup у складі Team Liquid, він нарешті зібрав усі можливі трофеї у своїй кар'єрі.

Тепер він готується до чемпіонату світу M7 у Джакарті, де спробує встановити новий рекорд і стати триразовим володарем світового титулу.

Знову найпопулярніша гра

Варто зазначити, що Mobile Legends цього року знову назвали найпопулярнішою мобільною грою. Наприклад, у червні вона домінувала в кіберспортивних матчах, зайнявши чотири з п'яти топ-позицій за кількістю глядачів. Гранд-фінал MPL Indonesia Season 15 між ONIC та RRQ Hoshi став найбільш затребуваним матчем, зібравши 4,1 мільйона глядачів.

Mobile Legends: Bang Bang стала буквально обличчям мобільного кіберспорту, збираючи мільйони глядачів на різних турнірах. Попри невдалий старт у 2017 році, гра почала набирати популярність після 2020 року, коли в Індонезії почали частіше проводити турніри. Відтоді вона демонструє стабільне зростання, пік якого припав на 2023 – 2024 роки.