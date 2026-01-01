Какие события определили развитие Mobile Legends в 2025 году?

Одним из самых громких этапов года стала экспансия западных и арабских клубов в Юго-Восточную Азию. В мае европейская организация Team Vitality выкупила известный индонезийский клуб Bigetron Esports, получив прямой доступ к одной из сильнейших лиг мира. Хотя обновленный состав Bigetron от Vitality не смог квалифицироваться на чемпионат мира M7, их женская команда подтвердила свой статус лидера, завоевав первое место на турнире MLBB Women's Invitational 2025, пишет 24 Канал.

Смотрите также Каким был 2025 год в киберспорте: ключевые события и цифры, которые запомнились фанатам

Похожую стратегию выбрали организации из Саудовской Аравии – Team Falcons и Twisted Minds. Они выкупили слоты в филиппинской лиге (MPL Philippines), заменив там бывших чемпионов мира Blacklist International и RSG Philippines. Этот шаг продемонстрировал огромную коммерческую привлекательность филиппинской сцены, которая является главным источником мировых талантов. На финальный турнир сезона M7, который начнется в январе, от Филиппин в конце концов поедут Team Liquid PH и Aurora Gaming, тогда как саудовские коллективы не прошли местный отбор, хотя Team Falcons выступит на чемпионате как победитель региона MENA.

Важные структурные изменения произошли и в Малайзии. Местная лига MPL Malaysia начала продавать билеты на матчи, а впоследствии объявила, что с 2026 года перейдет на закрытую франшизную систему, как это уже сделано в соседних странах.

Mobile Legends: Bang Bang получает государственную поддержку

На государственном уровне игра вновь подтвердила статус официального вида спорта на SEA Games 2025. В мужском зачете победили фавориты из Филиппин, а среди женщин золото неожиданно получила сборная Малайзии, одолев филиппинок в напряженной финальной серии из семи игр.

Кроме этого, дисциплину уже включили в программу Азиатских игр 2026 года.

Личные достижения

Личным триумфом год завершился для легендарного игрока KarlTzy. Выиграв Mid Season Cup в составе Team Liquid, он наконец собрал все возможные трофеи в своей карьере.

Теперь он готовится к чемпионату мира M7 в Джакарте, где попытается установить новый рекорд и стать трехкратным обладателем мирового титула.

Снова самая популярная игра

Стоит отметить, что Mobile Legends в этом году снова назвали самой популярной мобильной игрой. Например, в июне она доминировала в киберспортивных матчах, заняв четыре из пяти топ-позиций по количеству зрителей. Гранд-финал MPL Indonesia Season 15 между ONIC и RRQ Hoshi стал самым востребованным матчем, собрав 4,1 миллиона зрителей.

Mobile Legends: Bang Bang стала буквально лицом мобильного киберспорта, собирая миллионы зрителей на различных турнирах. Несмотря на неудачный старт в 2017 году, игра начала набирать популярность после 2020 года, когда в Индонезии начали чаще проводить турниры. С тех пор она демонстрирует стабильный рост, пик которого пришелся на 2023 – 2024 годы.