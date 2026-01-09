Какие достижения показала Natus Vincere в 2025 году?

В течение прошлого года игры различных подразделений Natus Vincere привлекли внимание более 133,3 миллионов часов просмотра. Наибольший вклад в этот показатель сделал подразделение Counter-Strike 2, на который приходится почти половина всей аудитории – 45 процентов, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukrainian Esports & Streaming.

Смотрите также Самые ожидаемые турниры по Dota 2, которые нам не терпится увидеть в 2026 году

Команды из других дисциплин также показали достойные результаты:

Mobile Legends: Bang Bang собрал 18,4 процента просмотров.

PUBG: Battlegrounds – 12,7 процента.

Dota 2 – 11,7 процента от общего объема.

Представители организации приняли участие в 131 турнире разного уровня и провели 1142 официальных матча. Такая активность позволила удерживать стабильный интерес аудитории в течение всего года.

Пиковый онлайн в 2025 году

Рекордный пиковый онлайн составил 2,56 миллиона зрителей одновременно. Этот показатель был достигнут во время матча азиатского состава организации с Mobile Legends: Bang Bang в индонезийской лиге MPL. Украинский клуб подписал эту команду именно в 2025 году, что оказалось успешным решением с точки зрения привлечения международной аудитории.

Natus Vincere на StarLadder Budapest Major 2025

Отдельного внимания заслуживает полуфинальный матч StarLadder Budapest Major 2025, где Natus Vincere встретилась с FaZe Clan в противостоянии, завершившемся поражением со счетом 1:2. Эта игра стала второй по популярности в истории украиноязычных киберспортивных трансляций, собрав 116,2 тысячи зрителей одновременно, пишет Sportarena.

В целом успех Natus Vincere подтверждает статус организации как одной из самых влиятельных в мировом киберспорте. Разнообразие дисциплин, в которых выступают команды клуба, позволяет привлекать широкую аудиторию из разных регионов мира и удерживать их внимание в течение года.

Украинский киберспорт: общие тенденции

В целом украиноязычный сегмент киберспортивных трансляций демонстрирует стабильный рост. В 2025 году общее количество часов просмотра увеличилось почти на треть по сравнению с предыдущим годом и достигло более 25,16 миллиона часов. Это на 30,5 процента больше, чем было зафиксировано в 2024 году, что свидетельствует о растущем интересе украиноязычной аудитории к киберспортивным событиям.