Кого чекати на турнірі в Бухаресті?

PGL Wallachia Season 8 відбудеться з 16 по 26 квітня в румунській столиці – Бухаресті, на майданчику PGL Studio. Призовий фонд турніру складає 1 мільйон доларів, з яких команда-переможець отримає 300 тисяч доларів. Друге місце принесе 175 тисяч доларів, третє – 120 тисяч доларів, а четверте – 80 тисяч доларів, пише Liquipedia.

Турнір розділений на два етапи:

На груповому етапі всі шістнадцять команд зіграють за модифікованою швейцарською системою – кожен матч проходить у форматі best of 3. Вісім найкращих команд пройдуть до плей-оф, решта вибувають.

Плей-оф побудований за системою подвійного вибування (Double Elimination): усі матчі, крім гранд-фіналу, проходять у форматі best of 3. Фінальний поєдинок за чемпіонський титул відбуватиметься у форматі best of 5.

PGL опублікували на своїх ресурсах повний список учасників. Серед них і одна українська команда, а саме NAVI. Українці отримали пряме запрошення й не будуть проходити через кваліфікації.

Крім Natus Vincere, на змаганнях слід очікувати такі команди, як GamerLegion, HEROIC, MOUZ, OG, paiN Gaming, PARIVISION, Team Falcons, Team Liquid, Team Spirit, Tundra Esports, Team Yandex, Vici Gaming, Xtreme Gaming, Aurora Gaming і BetBoom Team.



Усі запрошені команди / Фото PGL