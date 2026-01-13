Хто буде першим суперником NAVI?

18 січня команда NAVI офіційно розпочне виступи у закритій кваліфікації Західної Європи до турніру ESL One Birmingham 2026 з Dota 2. У першому матчі Народжені Перемагати зустрінуться з колективом MOUZ. Початок поєдинку запланований на 13:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення Natus Vincere.

Це протистояння має додатковий контекст. Зовсім нещодавно NAVI та MOUZ перетиналися у відбіркових матчах до DreamLeague Season 28. Тоді серія завершилася поразкою української організації з рахунком 1:2. Саме тому майбутній матч сприймається як можливість для NAVI перегорнути сторінку попередньої невдачі й продемонструвати прогрес у грі.

Усього в закритій кваліфікації візьмуть участь вісім команд. Шість колективів отримали прямі запрошення від організаторів, ще два учасники визначаться за підсумками відкритих відбіркових. Окрім NAVI та MOUZ, інвайти мають Falcons, Liquid, Nigma Galaxy та Virtus.pro.

Поза кваліфікаціями на турнір пройшли Xtreme Gaming, OG, Tundra Esports, Team Yandex, Team Spirit і PARIVISION, пише Liquipedia.

Що відомо про турнір?