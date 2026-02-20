Як це було?

Чвертьфінал турніру PGL Cluj-Napoca завершився перемогою MOUZ над Natus Vincere з рахунком 2 – 1. Попри невдалий початок на Ancient з рахунком 10:13, європейський колектив повністю перехопив контроль на наступних мапах – Inferno 13:4 та Mirage 13:6, пише HLTV.

Ancient

Карта Ancient стартувала під диктовку MOUZ. Команда впевнено відіграла за сторону захисту, а ключову роль виконав Лотан "Spinx" Гіладі. Він неодноразово забирав раунди у складних ситуаціях, оформлюючи мультифраги в клатчах та на ретейках. До перерви саме MOUZ виглядали господарями ситуації.

Втім, після зміни сторін NAVI відповіли не менш переконливо. Неочікуваним лідером став капітан Алексі "Aleksib" Віролайнен, який регулярно відкривав раунди першими вбивствами. Українська організація виграла низку ретейків і все ж дотиснула карту, скориставшись помилками суперника в ключові моменти.

Inferno

На Inferno баланс сил змінився кардинально. Адам "torzsi" Торжаш став рушієм атак MOUZ – його агресивні виходи ламали оборону NAVI вже на початку раундів. До цього додалася стабільність Spinx у завершальних фазах. NAVI зуміли відповісти лише епізодично – зокрема, Ігор "w0nderful" Жданов оформив ейс зі снайперської гвинтівки (усунення всієї команди суперника одним гравцем), що дозволило зібрати кілька раундів у захисті. Проте цього виявилося замало.

Mirage

Mirage продовжила тенденцію домінування MOUZ. Виграний форс-бай (вимушена закупівля зброї у Counter-Strike, коли у команди недостатньо грошей на повноцінний раунд) у другому раунді дав їм ранній імпульс. NAVI брали поодинокі раунди, але системності в атаці та захисті бракувало. Людвіг "Brollan" Бролін і torzsi стабільно перегравали опонентів у перестрілках, а Доріан "xertioN" Берман активно підтримував виходи на точки.

Єдиним моментом, який подарував інтригу, став мультикіл Дріна "makazze" Шакірі у пістолетному раунді за сторону захисту NAVI. Але кілька чітких виконань під A від MOUZ швидко зняли питання щодо переможця карти та всієї серії.

Окремої уваги заслуговує поведінка MOUZ на сцені. Команда, яка раніше неодноразово втрачала впевненість на аренах, цього разу виглядала максимально зарядженою. Torzsi та Spinx провокували трибуни після виграних раундів, а в післяматчевому інтерв'ю torzsi закликав глядачів освистувати їх ще гучніше. Ворожа атмосфера не зламала MOUZ – навпаки, стала додатковою мотивацією.

Для NAVI ж проблема маппулу залишається актуальною. Втрата стабільності на Mirage та відсутність надійної "домашньої" карти ускладнюють шлях до пізніх стадій турнірів. Навіть виграна Ancient не компенсувала стратегічних обмежень під час вето.

Що чекати далі?

У півфіналі MOUZ зустрінуться з PARIVISION, яких раніше впевнено переграли на груповому етапі, зазначає Liquipedia. Якщо їм вдасться зберегти нинішню форму та психологічну стійкість, команда має реальні шанси поборотися за другий поспіль титул на PGL Cluj-Napoca.

Турнір триватиме до 22 лютого. Однак там вже не лишилося жодної української команди. B8 вилетіла ще 17 лютого.