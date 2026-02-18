Що завадило B8 показати справжній рівень гри?

Зірковий рифлер B8 Андрій "npl" Кухарський у розмові з журналістами не став виправдовуватись і прямо назвав головну причину невдачі – небажання або невміння виправляти помилки під час турніру, пише HLTV.

За словами Кухарського, з кожною наступною грою команда наступала на ті самі граблі: приймала погані рішення в середині раундів і не могла реалізувати власні стратегії. Він зазначив, що частина гравців, а можливо й уся команда загалом, просто не прагнула щось змінювати по ходу змагань.

Особливу увагу npl приділив новому AWP-гравцю команди Данилу "s1zzi" Віннику, для якого цей турнір став першим на подібному рівні. На думку npl, реальний потенціал новачка так і не вдалося розкрити – хаотична командна гра й провальні рішення просто не давали s1zzi можливості нормально діяти.

Попри це, Кухарський високо оцінив молодого гравця, назвавши його талановитим і дуже сильним. Порівнюючи s1zzi з попереднім AWP-гравцем команди, headtr1ck, npl підкреслив, що новачок має те, що він назвав "ікс-фактором" – особливу якість, яка відрізняє звичайних гравців від гравців топ-рівня. За словами Кухарського, саме такий гравець потрібен B8, якщо команда справді хоче вирватися в елітний ешелон світового CS.

Таким чином, незважаючи на сумний результат у Клуж-Напоці, в B8, схоже, дивляться в майбутнє з певним оптимізмом – принаймні щодо кадрового потенціалу. Питання лише в тому, чи зможе команда нарешті навчитися виправляти свої помилки.

Нагадаємо, турнір PGL Cluj-Napoca 2026 триває з 14 лютого до 22 лютого в Румунії. Призовий фонд становить 625 000 доларів. B8 програла останню зустріч проти Aurora, пише Liquipedia. Наразі на турнірі залишається Natus Vincere.