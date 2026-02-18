Что помешало B8 показать настоящий уровень игры?

Звездный рифлер B8 Андрей "npl" Кухарский в разговоре с журналистами не стал оправдываться и прямо назвал главную причину неудачи – нежелание или неумение исправлять ошибки во время турнира, пишет HLTV.

По словам Кухарского, с каждой последующей игрой команда наступала на те же грабли: принимала плохие решения в середине раундов и не могла реализовать собственные стратегии. Он отметил, что часть игроков, а возможно и вся команда в целом, просто не стремилась что-то менять по ходу соревнований.

Особое внимание npl уделил новому AWP-игроку команды Даниилу "s1zzi" Виннику, для которого этот турнир стал первым на подобном уровне. По мнению npl, реальный потенциал новичка так и не удалось раскрыть – хаотичная командная игра и провальные решения просто не давали s1zzi возможности нормально действовать.

Несмотря на это, Кухарский высоко оценил молодого игрока, назвав его талантливым и очень сильным. Сравнивая s1zzi с предыдущим AWP-игроком команды, headtr1ck, npl подчеркнул, что новичок имеет то, что он назвал "икс-фактором" – особое качество, которое отличает обычных игроков от игроков топ-уровня. По словам Кухарского, именно такой игрок нужен B8, если команда действительно хочет вырваться в элитный эшелон мирового CS.

Таким образом, несмотря на печальный результат в Клуж-Напоке, в B8, похоже, смотрят в будущее с определенным оптимизмом – по крайней мере относительно кадрового потенциала. Вопрос лишь в том, сможет ли команда наконец научиться исправлять свои ошибки.

Напомним, турнир PGL Cluj-Napoca 2026 продолжается с 14 февраля по 22 февраля в Румынии. Призовой фонд составляет 625 000 долларов. B8 проиграла последнюю встречу против Aurora, пишет Liquipedia. Сейчас на турнире остается Natus Vincere.