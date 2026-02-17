Чому топ-команди проігнорували турнір у Бухаресті?

Турнір PGL Bucharest 2026 відбудеться з 3 по 11 квітня у студії PGL у Бухаресті. Призовий фонд становить 625 тисяч доларів, а участь у змаганні візьмуть 16 команд, зазначає сторінка турніру в Liquipedia.

Формат передбачає групову стадію за швейцарською системою – усі матчі best of 3, після чого вісім найкращих проходять до плей-оф з сіткою single-elimination. Гранд-фінал заплановано у форматі best of 5.

Попри статус турніру як Tier 1, більшість провідних команд вирішили не приймати запрошення. Згідно з рейтингом від 2 лютого, лише три колективи з топ-10 погодилися виступити в Румунії – FaZe Clan, PARIVISION та The MongolZ.

Головна причина – конфлікт у календарі. Уже з 13 по 19 квітня пройде IEM Rio 2026, який багато грандів вирішили поставити у пріоритет. Через щільний графік і логістику частина топ-команд відмовилася від участі в Бухаресті.

Цікаво, що одразу три команди зіграють на обох турнірах – українська B8, Legacy та 3DMAX. Для них це можливість закріпитися на міжнародній арені попри складний графік.

Для кого це хороша новина?

Через масові відмови шанс отримали колективи з нижчих позицій рейтингу. Прямі інвайти дісталися M80 та BC.Game, які посідали 21 та 22 місця відповідно.

Окрему увагу привертає FUT Esports. Після сильних виступів на IEM Katowice 2026 та PGL Cluj-Napoca 2026 команда отримала шанс продовжити закріплення в Tier 1 середовищі.

Також організатори оголосили учасників закритих кваліфікацій. У Європі запрошення отримали BetBoom Team та EYEBALLERS, у Південній Америці – MIBR та Imperial Esports, пише HLTV.

Таким чином, PGL Bucharest може стати не турніром домінування фаворитів, а майданчиком для несподіваних проривів. Обмежена присутність першої десятки відкриває простір для сенсацій і зміни балансу сил перед IEM Rio.