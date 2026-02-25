Що таке Esports Nations Cup?

Подія Esports Nations Cup відрізняється від Esports World Cup, який проходить там же й організовується тією ж командою. Принципова різниця між ними в тому, що в першому випадку команди складають з гравців однієї країни і вони представляють конкретно цю країну. У другому ж випадку змагаються команди, які можуть мати різноманітний склад. В усьому іншому це такий же масштабний фестиваль кіберспорту, який об'єднує від одним дахом кілька турнірів з різних дисциплін, 24 Канал.

Система відбору учасників побудована на спеціально розробленому рейтингу національних команд. Цей рейтинг враховує результати професійних клубів в офіційних турнірах від Riot Games. Очки, зароблені клубами, порівну розподіляються між усіма учасниками команди. Підсумковий бал країни визначається шляхом підсумовування результатів п'яти найкращих гравців, внесених до заявки національної збірної.

Організатори встановили дедлайн для подачі складів на 30 квітня, відзначає Sheep Esports, а остаточний підрахунок рейтингу відбудеться 14 червня 2026 року.

Важливим обмеженням при формуванні складів є правило, згідно з яким національна збірна може залучити не більше трьох гравців з одного професійного клубу. Це створює умови для більшої різноманітності складів та запобігає повному домінуванню успішних організацій у межах однієї країни.

Окрім основного складу, кожна команда може заявити двох запасних гравців.

На основі червневого рейтингу 16 збірних отримають прямі запрошення.

Вісім найкращих команд світу потраплять одразу до групового етапу, тоді як колективи з 9 по 16 місце розпочнуть свій шлях з етапу Play-in.

Ще 14 путівок будуть розіграні під час регіональних онлайн-кваліфікацій, які пройдуть з 19 по 21 червня 2026 року.

Розподіл місць у відбіркових турнірах охоплює сім глобальних зон, кожна з яких отримає по 2 слоти: Північна Америка, Південна Америка, Західна Європа, Східна Європа, Південно-Східна Азія та Океанія, Азія, а також Близький Схід та Африка. Останні дві квоти зарезервовані для власників Wildcard.

Що приготувати для League of Legends на ENC 2026?

Фонд Esports World Cup офіційно підтвердив включення League of Legends до програми дебютного Esports Nations Cup 2026. Змагання відбудуться в Ер-Ріяді й стануть частиною глобального фестивалю кіберспорту, що фінансується за рахунок державних грантів Саудівської Аравії, пише DotEsports.

Загалом у турнірі візьмуть участь 32 національні збірні, які з 21 по 29 листопада 2026 року виборюватимуть титул чемпіона та частину призового фонду, що становить 1.5 мільйона доларів, відзначає The Esports Advocate.



League of Legends на ENC 2026 / Фото Esports World Cup Foundation

Турнір в Ер-Ріяді пройде у три етапи:

Перша фаза Play-in збере 24 команди, розділені на чотири групи по шість учасників. Вони змагатимуться у форматі подвійного колового турніру з матчами до однієї перемоги. Дві найкращі команди з кожної групи пройдуть далі.

На груповому етапі 16 збірних (вісім переможців Play-in та вісім сіяних команд) будуть розділені на чотири групи по чотири учасники. Тут матчі проходитимуть у форматі до двох перемог. По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть у плей-оф, де на них чекає сітка на вибування.

Чвертьфінали та півфінали гратимуться до двох перемог, а вирішальний ґранд-фінал пройде у форматі серії до трьох перемог.

Варто зазначити, що League of Legends вже має успішний досвід виступів на заходах у Саудівській Аравії. У 2025 році на Esports World Cup перемогу святкував колектив Gen.G, який у напруженому фіналі здолав суперників з AG.AL International. Цей успіх став історичним, оскільки команда виграла два великі міжнародні трофеї лише за один тиждень.

Більше деталей про Esports Nations Cup 2026

Esports Nations Cup 2026 обіцяє стати масштабною подією не лише через League of Legends. У списку дисциплін вже значаться такі хіти, як Valorant, Counter-Strike 2, Dota 2, Rocket League та інші. Загалом планується представити 16 ігрових назв.

Незважаючи на критику з боку міжнародних організацій щодо використання спортивних заходів для поліпшення іміджу уряду, який не славиться своєю демократичністю, ініціатива залучила величезні інвестиції. Загальна сума зобов'язань фонду перед індустрією становить 45 мільйонів доларів, з яких 20 мільйонів доларів виділено безпосередньо на призові фонди різних турнірів, зазначає Esports Insider.