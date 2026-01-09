Які зміни принесе система First Selection?

Раніше команди могли обирати лише сторону карти – синю або червону. Синя сторона автоматично отримувала право першого вибору чемпіона під час драфту, що робило її привабливішою для більшості команд. У матчах формату best-of-one або на початку серій право вибору зазвичай надавалося команді з вищим рейтингом, а після першої гри переможена сторона могла обирати позицію для наступного раунду, пише 24 Канал з посиланням на Esports Insider.

Дивіться також League of Legends пережила масштабний збій 4 січня: гравці самі з'ясували причину

Нова система First Selection дозволяє команді, яка заробила право вибору, визначити один із двох параметрів: або сторону на карті (синю чи червону), або черговість підбору персонажів у драфті. Після цього суперник отримує можливість обрати те, що залишилося. Наприклад, якщо одна команда вибирає синю сторону, друга вирішує, чи буде вона підбирати чемпіонів першою чи другою.

Розробники з Riot Games пояснили, що рішення про впровадження First Selection базується на аналізі статистики матчів і зворотному зв'язку від професійних команд з усього світу. Компанія виявила значну різницю у відсотку перемог залежно від обраної сторони та прагне усунути цей дисбаланс.

Нова система запрацює в усіх регіонах і на трьох головних міжнародних турнірах 2026 року: First Stand у Сан-Паулу з 16 по 22 березня, Mid-Season Invitational у корейському Теджоні та чемпіонаті світу в Північній Америці, фінал якого відбудеться в Нью-Йорку.

Ще більше змін у LoL