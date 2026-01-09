Які зміни принесе система First Selection?
Раніше команди могли обирати лише сторону карти – синю або червону. Синя сторона автоматично отримувала право першого вибору чемпіона під час драфту, що робило її привабливішою для більшості команд. У матчах формату best-of-one або на початку серій право вибору зазвичай надавалося команді з вищим рейтингом, а після першої гри переможена сторона могла обирати позицію для наступного раунду, пише 24 Канал з посиланням на Esports Insider.
Нова система First Selection дозволяє команді, яка заробила право вибору, визначити один із двох параметрів: або сторону на карті (синю чи червону), або черговість підбору персонажів у драфті. Після цього суперник отримує можливість обрати те, що залишилося. Наприклад, якщо одна команда вибирає синю сторону, друга вирішує, чи буде вона підбирати чемпіонів першою чи другою.
Розробники з Riot Games пояснили, що рішення про впровадження First Selection базується на аналізі статистики матчів і зворотному зв'язку від професійних команд з усього світу. Компанія виявила значну різницю у відсотку перемог залежно від обраної сторони та прагне усунути цей дисбаланс.
Нова система запрацює в усіх регіонах і на трьох головних міжнародних турнірах 2026 року: First Stand у Сан-Паулу з 16 по 22 березня, Mid-Season Invitational у корейському Теджоні та чемпіонаті світу в Північній Америці, фінал якого відбудеться в Нью-Йорку.
Ще більше змін у LoL
- Riot Games також оголосила на своєму сайті повернення незалежних ліг LCS і CBLOL після спільного сезону 2025 року.
- Крім того, відновлюється нагорода Hall of Legends – найпрестижніша відзнака для гравців. Її отримали Лі "Faker" Сан Хьок у 2024-му та Цзянь "Uzi" Цзіхао торік. Церемонія цього року пройде пізніше звичайного, але до початку світового чемпіонату.
- Розробники також оголосили про модернізацію фінансової структури кіберспортивного боку League of Legends. Призові фонди регіональних турнірів у регіонах Global Revenue Pool буде скасовано, щоб перенаправити кошти на більш значущі напрямки розвитку екосистеми. За словами компанії, виплати окремим гравцям із регіональних призових були відносно невеликими, тому загальні інвестиції використовуватимуть стратегічніше для довгострокового розвитку. Водночас призові фонди глобальних турнірів продовжать фінансуватися через Global Revenue Pool.