Яким був фінал PGL Cluj-Napoca?

Команда Vitality здобула перемогу на турнірі в Румунії. На груповому етапі французи не залишили суперникам жодного шансу. Вони перемогли G2, The MongolZ та MOUZ, а потім завершили переможний забіг з ідеальним рахунком 3 – 0 проти PARIVISION, пише Esports Insider.

У плей-оф команда спочатку виграла 2:0 у Aurora Gaming, а потім знову зустрілася з The MongolZ у півфіналі. Незважаючи на те що суперники примусили їх до овертайму на першій карті, Vitality впевнено дійшли до фіналу ще одним рахунком 2:0.

Великий фінал проти PARIVISION – чемпіонів BLAST Bounty 2026 Season 1 – відбувся в день народження капітана команди Дена "apEX" Маделера, якому виповнилося 33 роки.

Overpass

Перша карта, Overpass, розпочалася не на користь Vitality: PARIVISION одразу вийшли вперед з рахунком 4:0 завдяки потрійному вбивству від капітана суперників Джамі "Jame" Алі.

Проте Vitality швидко вирівняли ситуацію, відповівши серією з семи перемог поспіль і зрештою виграли карту 13:10. Варто зазначити, що до цього матчу Vitality не програвали на Overpass дев'ять ігор поспіль.

Dust2

На Dust2, власному піку PARIVISION, ситуація склалася ще гірше для росіян. Vitality вийшли в першу половину з рахунком 9:3 завдяки бездоганній грі Вільяма "mezii" Меррімана на позиції B.

Незважаючи на те що PARIVISION вдалося взяти кілька раундів на своїй CT-стороні, перехопити ініціативу вони так і не змогли. Карта завершилася з рахунком 13:4.

Inferno

Третя карта, Inferno, виявилася набагато напруженішою. PARIVISION перехопили ініціативу вже в першій половині завдяки вдалому розмінуванню від Jame та вдалій грі в клатчі від Івана "zweih" Гогіна – і пішли на перерву з перевагою 7:5.

У другій половині Андрій "BELCHONOKK" Ясинський майже поодинці тримав команду на плаву: спочатку він зробив чотири вбивства у пістолетному раунді, а потім – ейс, що дозволило PARIVISION наздогнати суперників.

Здавалося, перевага вже на їхньому боці, однак Vitality відповіли низкою вражаючих індивідуальних моментів: Шахар "flameZ" Шушан зробив чотири вбивства для утримання позиції A, ZywOo виконав неймовірний spray transfer (техніка, при якій гравець безперервно стріляє з автоматичної зброї, не відпускаючи курок, переводить приціл з одного ворога на іншого і вбиває обох, контролюючи віддачу) у клатчі 1-на-2, а apEX закрив ще один клатч 1-на-2.

Гравець PARIVISION Владіслав "xiELO" Лисов зрівняв рахунок у клатчі 1-на-2 і примусив до овертайму, але в продовженні Vitality вже були повністю в контролі й завершили карту з рахунком 16:13, оформивши перемогу в серії 3:0.

Хто став MVP турніру?

У фіналі особливо вирізнявся ізраїльський гравець flameZ з рейтингом 1.48 по всій серії, проте зірка команди Матьє "ZywOo" Ербо знову став найціннішим гравцем усього турніру, пише HLTV. Його рейтинг на PGL Cluj-Napoca склав 1.39, а медіанний рейтинг по картах у плей-оф – 1.44.

Цей MVP став для нього 30-м в кар'єрі, що є абсолютним рекордом в історії Counter-Strike. Найближчий переслідувач, українець Олександр "s1mple" Костильєв, має лише 21 подібну нагороду. ZywOo, якому зараз 25 років, вже чотири рази визнавався найкращим гравцем року і, за оцінками фахівців, лише входить у свій пік.

Vitality тріумфує, знову

Для Vitality ця перемога стала 11-ю на турнірах першого рівня з моменту приєднання до складу Робіна "ropz" Кола в січні 2025 року. Наступний великий виступ команди запланований на BLAST Open Rotterdam, який відбудеться з 18 по 29 березня. На ESL Pro League Season 23, що стартує 27 лютого, Vitality участі не братимуть.