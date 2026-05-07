Які нововведення чекають на професійних гравців LoL?

Глобальний календар League of Legends у 2026 році буде побудований навколо трьох основних етапів, або сплітів. Кожен із них включатиме регіональні події в таких лігах, як LEC, LCS, CBLOL, LCK, LPL та LCP. Сезон розпочнеться з першого регіонального спліта, після якого відбудеться нова глобальна подія під назвою First Stand. Другий спліт завершиться традиційним турніром MSI (Mid–Season Invitational), а третій етап сезону підведе гравців до головної події року – чемпіонату світу Worlds, пише Insider Gaming.

Окрему увагу Riot Games приділяє розвитку жіночого кіберспорту. Змагання League of Legends Game Changers: Rising (LGC) повертаються в регіон EMEA з оновленим та значно розширеним форматом. Новий сезон триватиме з травня по жовтень 2026 року, пропонуючи глядачам більше ігор та глибшу конкуренцію. Турнір стартує 29 – 31 травня зі стадії Kick-off. Протягом місяців з травня по вересень проходитимуть триденні етапи, де близько 32 команд змагатимуться за кваліфікаційні очки, зазначає Players.

У жовтневий плей-оф потраплять шість найкращих колективів за рейтингом, до яких приєднаються переможці національних інклюзивних турнірів, зокрема німецького Equal Esports Cup та французького Nova Series.

Операційним партнером змагань стала французька організація N.E.O (New Esports Org), яка також забезпечить можливість спільнотного мовлення та ко-стримінгу.

Представники Riot Games наголошують на важливості цих змін для екосистеми.

Створення інклюзивного та сприятливого середовища для всіх гравців є основою нашої діяльності. Продовження та еволюція League of Legends Game Changers виходить за рамки просто конкуренції: йдеться про активне створення умов для жінок у регіоні EMEA, щоб вони могли зробити крок вперед, змагатися на найвищому рівні та бути поміченими за свій талант і досягнення,

– прокоментувала компанія.

Крім того, організатори прагнуть, щоб нове покоління гравців відчувало себе повноцінною частиною змагального ландшафту: "Наші ліги відкриті за задумом, і наша амбіція чітка: гарантувати, що коли з'явиться наступне покоління найкращих гравців, їх не лише вітатимуть, але й повністю цінуватимуть як частину професійної сцени".

У 2026 році професійна сцена League of Legends залишається однією з найбільших у світі кіберспорту. Riot Games продовжує використовувати систему з трьома головними міжнародними турнірами протягом року – First Stand, Mid-Season Invitational та World Championship.

First Stand Tournament 2026

Першим великим міжнародним турніром сезону став First Stand Tournament 2026, який проходив у березні в бразильському Сан-Паулу. Це відносно новий турнір Riot Games, створений після реформи кіберспортивного календаря у 2025 році. У 2026 році в ньому брали участь вісім команд із різних регіонів світу. Турнір вважається своєрідним "розігрівом" сезону – він показує силу регіонів після зимових сплітів і формує перші міжнародні рейтинги року. Переможцем First Stand 2026 стала китайська команда Bilibili Gaming.

Mid-Season Invitational 2026

Другим головним турніром стане Mid-Season Invitational 2026, або MSI 2026. Його проведуть у південнокорейському місті Теджон наприкінці червня та на початку липня, повідомляє Liquipedia. MSI традиційно вважається другим за престижністю турніром після Worlds. Тут зустрічаються найкращі команди середини сезону, а результати впливають на кількість слотів регіонів на чемпіонаті світу.

У 2026 році Riot трохи змінила формат – частина команд стартуватиме одразу у головній сітці, а інші проходитимуть через play-in стадію, повідомляє Dot Esports.

League of Legends World Championship 2026

Головною подією року традиційно стане League of Legends World Championship 2026, який фанати зазвичай називають Worlds. Турнір відбудеться у Північній Америці. Worlds залишається найбільшим кіберспортивним турніром у світі за аудиторією та впливом. Саме тут визначається чемпіон світу, а фінали щороку збирають багатомільйонну онлайн-аудиторію та великі стадіони.

Формат 2026 року передбачає участь 19 команд із різних регіонів світу, включно з додатковими слотами для найуспішніших регіонів MSI.

Менші турніри

Окрім міжнародних турнірів, величезну роль відіграють регіональні ліги: LCK у Південній Кореї, LPL у Китаї, LEC у Європі, LCS у Північній Америці та нова тихоокеанська ліга LCP. Саме вони формують основну аудиторію протягом року та забезпечують відбір на міжнародні чемпіонати.

Наскільки популярна League of Legends у 2026 році

Популярність League of Legends у 2026 році залишається дуже високою, хоча гра вже давно пройшла свій абсолютний пік початку 2020-х років. За різними оцінками аналітичних платформ, щомісячна аудиторія гри зараз становить приблизно 120 – 130 мільйонів активних гравців. Щодня у гру заходять близько 30 – 40 мільйонів людей. Riot Games не публікує точну офіційну статистику, тому ці цифри базуються на даних сторонніх сервісів та аналітиків, пише Co-op Board Games.

Кіберспортивна аудиторія також залишається колосальною. Фінал Worlds 2025 зібрав приблизно 6,7 мільйона одночасних глядачів без урахування китайських платформ. Якщо додати китайську аудиторію, реальна кількість могла бути значно більшою. Це один із найвищих показників в історії кіберспорту. Протягом 2024 – 2026 років League of Legends стабільно утримує рекорди за переглядами міжнародних турнірів.

Особливо сильними залишаються Китай і Південна Корея, де LoL фактично є національним кіберспортивним феноменом. Водночас у Європі гра також демонструє хороші результати. Наприклад, весняний турнір LEC 2026 став найпопулярнішим європейським сезоном за останні чотири роки за сумарним часом перегляду.