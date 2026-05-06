Хто вийде на віртуальне поле битви?

Jynxzi останнім часом став справжнім фанатом League of Legends. Його занурення у гру було стрімким і супроводжувалося як захопленням, так і курйозними інцидентами, притаманними новачкам. Наприклад, під час одного з матчів Jynxzi завдав лише 500 одиниць шкоди, через що навіть отримав попередження про можливе блокування за навмисний програш. Крім того, його перший обліковий запис було назавжди заблоковано через те, що він придбав його вже прокачаним. Але, як відомо, коли ти популярний і впливовий, для тебе діють інші правила, тому розробники з Riot Games оперативно подарували йому новий акаунт, пише Insider Gaming.

Натхненний грою, стример вирішив організувати власний турнір, який відбудеться вже у понеділок, 11 травня. Основна ідея полягає в тому, щоб залучити до змагань творців, які не мають великого досвіду в League of Legends. Усього в турнірі візьмуть участь 40 стримерів.

Для збереження балансу організатор ввів жорсткі обмеження: кожній команді дозволено мати лише одного гравця рівня Challenger (найвищий ранг у грі). Цей професіонал буде обмежений роллю підтримки (саппорта) і зможе обирати лише чемпіонів з низьким показником шкоди.

Склад учасників вражає своєю медійністю:

Серед підтверджених зірок – Джеймс "MrBeast" Дональдсон, який раніше публічно обговорював можливість придбання власної кіберспортивної команди в цій дисципліні.

Також до турніру можуть приєднатися такі гіганти індустрії, як Кейз Ділан "CaseOh" Бейкер.

Особливого статусу події додає участь власників професійних команд LCS. Це, зокрема, Джеремі "Disguised Toast" Вонґ (власник організації Disguised), а також співвласники Shopify Rebellion – Людвіг Арен і Чарлі "MoistCr1TiKaL" Вайт молодший.

Попри аматорський характер більшості учасників, до списку потрапили й колишні професіонали та топові європейські стримери.

Серед них колишні зірки LCS – Їліанґ "Doublelift" Пенґ та Юджин "Pobelter" Парк. Європейську сцену представлятимуть Алоіз "AloisNL" Нільсен та Фредерік "Noway4u" Хінтереггер.

Повний список відомих імен навів користувач @ilySalt на X. Вони вже підтвердили участь або згадуються як потенційні гравці, включає: Jynxzi, CourageJD, Ludwig, Doublelift, Pobelter, MoistCritikal, DisguisedToast, MrBeast, LosPollos, Noway4u, Tyler1, Pokelawls, Yassuo, ohnePixel, AloisNL, Emiru, Ron, ArrowCS, Dantes, Willjum, Yusuf, Arky, Mooda, Ray, Sketch, Marlon, Kingsman та, ймовірно, CaseOh.

Такий склад учасників гарантує не лише високий рівень переглядів, а й унікальний досвід для глядачів, оскільки більшість гравців стикатимуться з труднощами ігрового процесу в прямому ефірі. Для багатьох це стане першим серйозним досвідом у League of Legends під тиском великої аудиторії.

Найпопулярніший серез популярних: хто такий MrBeast

MrBeast – справжнє ім'я Джеймі Стівен "Джиммі" Донaldson – це американський ютубер, медіаперсона, підприємець і філантроп. Він народився 7 травня 1998 року у місті Вічіта, штат Канзас, і виріс у Гринвіллі, Північна Кароліна. Свої перші відео він почав публікувати на YouTube ще на початку 2012 року під псевдонімом MrBeast6000, а перші ролики варіювалися від геймерських Let's Play до оцінок статків інших ютуберів.

Справжній прорив стався у 2017 році, коли його відео "I Counted to 100,000!" набрало десятки тисяч переглядів за кілька днів, після чого виробництво контенту стало набагато масштабнішим, пише Equentis.

Сьогодні MrBeast відомий перш за все своїми грандіозними викликами, розіграшами і благодійністю: він роздає мільйони доларів, будинки, автомобілі та гроші звичайним людям, а кожне відео супроводжується надвисокими виробничими стандартами. Одне відео на його основному каналі нині може коштувати від 3 до 5 мільйонів доларів у виробництві, включно з призами та логістикою.

Станом на зараз його головний канал є найбільш підписаним на YouTube – понад 482 мільйони підписників, а сам він також є третім за кількістю підписників акаунтом у TikTok. Окрім основного каналу, він запустив кілька супутніх каналів: Beast Reacts, MrBeast Gaming, MrBeast 2 та Beast Philanthropy.

Скільки заробляє MrBeast?

Щодо статків – журнал Fortune оцінює його статки у 2,6 мільярда доларів у 2026 році. Forbes також підрахував, що його річний заробіток досяг 85 мільйонів доларів між квітнем 2024 і квітнем 2025 року. Втім, є один парадокс: незважаючи на мільярдний стан на папері, він заявляє, що особисто у нього від'ємний баланс, оскільки він вкладає кожен зароблений долар назад у виробництво контенту та бізнес.

Це не просто бізнес. Це імперія

Бізнес-імперія MrBeast охоплює кілька напрямків. Його шоколадний бренд Feastables досяг 250 мільйонів доларів продажів і понад 20 мільйонів прибутку до 2024 року. Також існують MrBeast Burger і Lunchly. У грудні 2024 року вийшов його реаліті-шоу Beast Games на Amazon Prime Video: 1000 учасників змагалися за 5 мільйонів доларів – найбільший приз в історії телебачення і стримінгу, що встановив кілька рекордів Гіннеса. У лютому 2026 року його компанія Beast Industries придбала молодіжний фінтех-застосунок Step, орієнтований на фінансову грамотність молоді, пише Storyboard18.

MrBeast та відеоігри

Щодо зв'язку з відеоіграми, то MrBeast Gaming – його третій активний YouTube-канал і другий за кількістю підписників. Концепція каналу обертається навколо ігрових викликів, де учасники отримують великі грошові призи за виконання завдань, повідомляє Fandom.

Серед ігор, які найчастіше з'являються на каналі, – Minecraft, де багато гравців заробили тисячі доларів, перемагаючи у конкурсах MrBeast.

Варто зазначити, що перші кроки MrBeast на YouTube були суто геймерськими – його перший канал публікував ролики у жанрі Let's Play, перш ніж еволюціонувати у формат викликів і пожертвувань.

З класичним кіберспортом він прямо не пов'язаний – його підхід до ігор швидше розважальний з призовим компонентом, ніж змагальний у традиційному сенсі. Тож його залучення до турніру з League of Legends обіцяє стати чимось дуже цікавим та особливим.