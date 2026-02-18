Як пройшла зустріч Aurora і B8?

Aurora перемогла B8 з рахунком 2:0 у серії до двох перемог і тим самим вибила українську команду з турніру. Перша карта – Overpass – завершилась із рахунком 13:10 на користь Aurora, друга – Mirage – 16:13, пише HLTV.

На Overpass Aurora зробили ставку на захист, де особливо відзначились Алі "Wicadia" Ялчін і Джанер "soulfly" Кесіджі, завдяки чому турецька команда, яка сьогодні належить російському власнику, впевнено закрила карту. Anubis у серії не грався – ця карта є перманентним баном B8.

Mirage виявилась значно складнішою для Aurora. Підопічні Енгіна "MAJ3R" Кюпелі поступались із рахунком 6:11, проте зуміли зрівняти ситуацію на Т-стороні та довести матч до овертайму. В додатковий час Aurora діяли чітко і впевнено, програвши лише один раунд, – і зрештою закрили карту з рахунком 16:13.

Завдяки цій перемозі Aurora перейшли до пулу 2:2, де їх чекає ще один вирішальний матч. Перемога в ньому означатиме вихід до плей-оф на арені BT Arena.

Найкращим гравцем серії став Wicadia: він очолив таблицю результативності як на Overpass з рейтингом 1.59, так і на Mirage з рейтингом 1.43.

Агресивний стиль XANTARES та стриманість soulfly також зробили суттєвий внесок у перемогу команди, компенсуючи окремі тактичні неузгодженості Aurora протягом матчу.

Головні моменти матчу B8 проти Aurora: дивіться відео

Що буде далі на PGL Cluj-Napoca?

У заключний день групового етапу PGL Cluj-Napoca розіграються три останні путівки до плей-оф. У найбільш очікуваному поєдинку зустрінуться Natus Vincere та G2. NAVI потрапили у цю ситуацію після програшу The MongolZ, а G2 пробиваються з нуля після стартових двох поразок.

Також зіграють FUT проти PARIVISION, де одним із ключових гравців буде досвідчений Джамі "Jame" Алі. Aurora, своєю чергою, зустрінуться з Astralis.

Детальніше про турнір