Які ключові моменти визначили переможця у гранд-фіналі BLAST Slam VI?

Ґранд-фінал турніру завершився з рахунком 3 – 1 на користь Team Liquid, які змогли переграти склад Natus Vincere у форматі "best-of-five". Для європейського колективу ця перемога стала знаковою, оскільки це перший титул команди після масштабного оновлення складу в жовтні минулого року. Тоді до Liquid приєдналися колишні гравці Gaimin Gladiators – Маркус "Ace" Хьолгард та Ерік "tOfu" Енгель, замінивши капітана Айдіна "iNsania" Саркохі та Йонаша "SabeRLighT-" Волека, пише GosuGamers.

Виступ NAVI на цьому чемпіонаті можна впевнено назвати успішним. Команда розпочала свій шлях із групового етапу, де посіла місце у першій двійці, що дозволило їй пройти безпосередньо до півфіналу плей-оф. На стадії півфіналу "Народжені перемагати" зустрілися з колективом Team Yandex, який виступав із заміною у складі. Цей матч став справжнім випробуванням на витривалість і завершився перемогою NAVI з рахунком 3 – 2 після важкого "камбеку".

Team Liquid мали довший шлях до фіналу. Посівши третє місце у групі, вони були змушені проходити через стадію Play-In, де розгромили GamerLegion. У чвертьфіналі вони здолали чинних чемпіонів The International – Team Falcons – у напруженій серії з п'яти ігор, а у півфіналі впевнено переграли OG з рахунком 3 – 0.

Яким був фінал?

Фінальна серія розпочалася з домінування Liquid на першій карті, яка тривала 33 хвилини. Завдяки вдалим діям Мікке "miCKe" Ву на Windranger та Міхала "Nisha" Янковські на Razor, команда забезпечила собі перевагу за вбивствами 29 – 16, зазначає Bo3.

Проте NAVI змогли дати гідну відповідь на другій карті, яка стала найдовшою та найрезультативнішою у фіналі. Протягом 63 хвилин команди вели запеклу боротьбу, що завершилася перемогою українського клубу з рахунком 49 – 43.

Ключову роль у цьому успіху відіграли Тарас "gotthejuice" Лінніков на Templar Assassin, Юрій "pma" Проць на Batrider та Артем "Niku" Бачкур на Invoker.

Після зрівняння рахунку ініціатива повністю перейшла до Team Liquid. Третя карта завершилася за 34 хвилини з розгромним рахунком 42 – 17 на користь Liquid, де miCKe знову показав неймовірну гру на герої Kez.

Четверта карта стала вирішальною: Liquid захопили лідерство після стадії ліній і не залишили шансів NAVI, завершивши гру за 32 хвилини з рахунком 33 – 10.

Найкращим гравцем фіналу був визнаний miCKe, який продемонстрував стабільність протягом усієї серії з вражаючим показником KDA.

Момент перемоги Team Liquid: дивіться відео

Скільки заробили команди?

Загальний призовий фонд турніру склав 1 мільйон доларів США:

Team Liquid за перемогу отримали 400 тисяч доларів, з яких 300 тисяч призначені гравцям, а 100 тисяч – організації.

Natus Vincere за почесне друге місце заробили 200 тисяч доларів, зазначили на сайті організації.

Інші учасники плей-оф, такі як OG та Team Yandex, отримали по 60 тисяч доларів за 3 – 4 місця.

Чемпіонат проходив у лан-форматі на Мальті з 3 по 15 лютого 2026 року, зібравши 12 найсильніших колективів світу.