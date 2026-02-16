Які ключові моменти визначили переможця у гранд-фіналі BLAST Slam VI?
Ґранд-фінал турніру завершився з рахунком 3 – 1 на користь Team Liquid, які змогли переграти склад Natus Vincere у форматі "best-of-five". Для європейського колективу ця перемога стала знаковою, оскільки це перший титул команди після масштабного оновлення складу в жовтні минулого року. Тоді до Liquid приєдналися колишні гравці Gaimin Gladiators – Маркус "Ace" Хьолгард та Ерік "tOfu" Енгель, замінивши капітана Айдіна "iNsania" Саркохі та Йонаша "SabeRLighT-" Волека, пише GosuGamers.
Дивіться також Valve розкрила перші деталі The International 2026
Виступ NAVI на цьому чемпіонаті можна впевнено назвати успішним. Команда розпочала свій шлях із групового етапу, де посіла місце у першій двійці, що дозволило їй пройти безпосередньо до півфіналу плей-оф. На стадії півфіналу "Народжені перемагати" зустрілися з колективом Team Yandex, який виступав із заміною у складі. Цей матч став справжнім випробуванням на витривалість і завершився перемогою NAVI з рахунком 3 – 2 після важкого "камбеку".
Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри
ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)
Team Liquid мали довший шлях до фіналу. Посівши третє місце у групі, вони були змушені проходити через стадію Play-In, де розгромили GamerLegion. У чвертьфіналі вони здолали чинних чемпіонів The International – Team Falcons – у напруженій серії з п'яти ігор, а у півфіналі впевнено переграли OG з рахунком 3 – 0.
Яким був фінал?
- Фінальна серія розпочалася з домінування Liquid на першій карті, яка тривала 33 хвилини. Завдяки вдалим діям Мікке "miCKe" Ву на Windranger та Міхала "Nisha" Янковські на Razor, команда забезпечила собі перевагу за вбивствами 29 – 16, зазначає Bo3.
- Проте NAVI змогли дати гідну відповідь на другій карті, яка стала найдовшою та найрезультативнішою у фіналі. Протягом 63 хвилин команди вели запеклу боротьбу, що завершилася перемогою українського клубу з рахунком 49 – 43.
- Ключову роль у цьому успіху відіграли Тарас "gotthejuice" Лінніков на Templar Assassin, Юрій "pma" Проць на Batrider та Артем "Niku" Бачкур на Invoker.
- Після зрівняння рахунку ініціатива повністю перейшла до Team Liquid. Третя карта завершилася за 34 хвилини з розгромним рахунком 42 – 17 на користь Liquid, де miCKe знову показав неймовірну гру на герої Kez.
- Четверта карта стала вирішальною: Liquid захопили лідерство після стадії ліній і не залишили шансів NAVI, завершивши гру за 32 хвилини з рахунком 33 – 10.
Найкращим гравцем фіналу був визнаний miCKe, який продемонстрував стабільність протягом усієї серії з вражаючим показником KDA.
Момент перемоги Team Liquid: дивіться відео
Скільки заробили команди?
Загальний призовий фонд турніру склав 1 мільйон доларів США:
- Team Liquid за перемогу отримали 400 тисяч доларів, з яких 300 тисяч призначені гравцям, а 100 тисяч – організації.
- Natus Vincere за почесне друге місце заробили 200 тисяч доларів, зазначили на сайті організації.
- Інші учасники плей-оф, такі як OG та Team Yandex, отримали по 60 тисяч доларів за 3 – 4 місця.
Чемпіонат проходив у лан-форматі на Мальті з 3 по 15 лютого 2026 року, зібравши 12 найсильніших колективів світу.