Як Valve допустила такий масовий відтік аудиторії?

Згідно з останніми даними моніторингового ресурсу Steam Charts, за останні 30 днів середня кількість гравців у Dota 2 скоротилася на рекордні 58 000 користувачів. У відсотковому еквіваленті це падіння становить близько 10 відсотків, що є найбільш тривожним результатом за останні сім років розвитку проєкту.

Для порівняння, попередній значний спад зафіксували у квітні 2019 року, коли аудиторія зменшилася на 66 286 осіб. З того часу лише одного разу, а саме в грудні 2022 року, щомісячний відтік перевищив психологічну межу в 50 000 користувачів, зупинившись на позначці 55 139.

Такі цифри наочно демонструють, що гра зараз переживає один із найскладніших етапів у своїй сучасній історії, втрачаючи прихильність значної частини активних геймерів.

Найбільш масштабне скорочення кількості гравців за весь час існування дисципліни відбулося ще у вересні 2015 року. Тоді від проєкту одночасно відвернулося майже 100 000 осіб, а якщо бути зовсім точними – 98 787 користувачів.

Однак варто пам'ятати, що той період був безпосередньо пов'язаний із глобальною технічною модернізацією гри, оскільки саме тоді відбувся офіційний реліз версії Dota 2 Reborn та повноцінний перехід на новий технологічний рушій Source 2.

Тодішні втрати були зумовлені технічними проблемами та труднощами адаптації до оновленого продукту. Нинішня ж ситуація виглядає інакше, адже вона не супроводжується подібними фундаментальними змінами в архітектурі, а виникає на тлі тривалої відсутності значного ігрового прогресу.

Valve "забила" на Dota 2

Пам'ятаєте часи, коли Valve обіцяла нам по три герої на рік? Так, сьогодні важко повірити, що це було. Зараз ми заледве отримуємо одного, бо вона тепер має нового улюбленця, якому присвячує весь свій час. Замість залучення додаткових розробників на два проєкти, наша бідна компанія, котра за 2025 рік заробила 17 мільярдів доларів, судячи з усього, перевела людей з Dota 2 на Deadlock.

Тож тепер ми маємо лише стагнацію та рідкісні оновлення. Розробники рідко представляють новий контент, не випускають нових героїв, випуск подій затягується, баги не виправляються тощо. Останній суттєвий апдейт під номером 7.40c побачив світ ще у квітні, тобто майже рік тому, пише CyberScore. Під час проведення чемпіонату DreamLeague Season 28 розробники, всупереч своїм багаторічним традиціям, не стали впроваджувати жодних значних змін, залишивши гру в її поточному стані.

Єдиним помітним доповненням, яке отримали користувачі за весь цей час, став весняний сезон спеціального оновлення "Quarteros Curios". Проте, як показує статистика, цього виявилося недостатньо, щоб повністю задовольнити запити спільноти на свіжий ігровий досвід.

Як змінювалася популярність Dota 2 у 2020 – 2026 роках: злети й падіння культової гри

Період з 2020 по 2026 рік став епохою глибоких трансформацій для Dota 2, де традиційні методи утримання аудиторії змістилися в бік мультимедійної експансії та радикальних змін ігрової механіки.

Постійне зростання

Початок цього десятиліття позначився аномальним зростанням активності через глобальні карантинні обмеження. У квітні 2020 року середній показник гравців зріс на 12,85 відсотка, досягнувши позначки 493 300 осіб, що стало прямим результатом локдаунів у Європі та Північній Америці. Хоча ювілейний десятий чемпіонат The International був перенесений, залученість залишалася високою завдяки регулярним балансним правкам.

2021 рік став переломним завдяки виходу анімаційного серіалу "DOTA: Dragon's Blood" на Netflix. Це залучило нову хвилю гравців, і вже у квітні 2021 року кількість активних користувачів зросла на 8,7 відсотка.

Жовтень того ж року став історичним: The International 10 у Бухаресті встановив світовий рекорд із призовим фондом у розмірі 40 018 195 доларів. Опісля середня кількість гравців зросла ще на 15,26 відсотка. 17 жовтня 2021 року гра зафіксувала свій пік одночасних глядачів на Twitch – понад 1,7 мільйона осіб.

У 2022 році Valve використала нетрадиційний маркетинг, роздаючи безплатні подарунки в акції "International Swag Bag". Це дозволило грі вперше за довгий час перетнути позначку в 1 038 848 одночасних користувачів у жовтні 2022 року.

Наступний 2023 рік приніс найбільш радикальні геймплейні зміни з виходом оновлення 7.33 "New Frontiers". Мапа гри була збільшена на 40 відсотків, з'явилися портали Twin Gates, нові об'єкти Tormentors та Wisdom Runes. Введення класу Універсальних героїв повністю змінило стратегічний ландшафт.

2024 рік став ерою сюжетних кампаній, таких як "Crownfall", де замість звичного бойового пропуску гравцям запропонували інтерактивну історію у стилі візуальної новели. Гравці допомагали Шендельзар і Драґонусу повернути трон, проходячи через вулиці пустелі Друуда. Патч 7.36 ввів механіки вроджених здібностей та аспектів, що фактично подвоїло варіативність геймплею для кожного з героїв.

Наприкінці 2025 року Dota 2 знову здивувала спільноту рекордною стабільністю та несподіваною колаборацією з Monster Hunter. Гравці отримали можливість полювати на монстрів і створювати унікальні набори броні, такі як Rathalos для Dragon Knight. The International 2025 у Гамбурзі, де перемогла команда Team Falcons, залучив понад 1,78 мільйона пікових глядачів.

Станом на лютий 2026 року середній онлайн тримався на рівні 597 009 гравців, а в березні 2026 року гра зафіксувала свій історичний пік у 1 291 328 користувачів.

Були й падіння

Однак попри ці показники постійного зростання, гра переживала глибокі падіння, коли кількість гравців сильно падала тривалий час. Причина все та ж: без нового контенту гравці швидко втрачають інтерес до проєкту й просто перестають відкривати гру.

Такі невдалі періоди, наприклад, були у лютому та березні 2021 року, у червні та липні 2022 року та навесні 2025 року. Тоді онлайн падав до приблизно одночасних 650 000 гравців.